護膚｜6部曲居家護膚促淋巴代謝　刮沙板3口訣按摩小腿皮膚復彈性

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-09 11:02

現代人越來越關注健康與身心療癒，有質感的生活意識備受重視，尤其是受到疫情影響，stay home與staycation的生活狀態，讓居家美容、宅保養產生更多話題，帶起新一波呵護身體與心靈的Home Spa風潮。

想要在家就能享受SPA療程，提升Me Time不被打擾的時刻，手護健康照護體系創辦人蔡孟婷物理治療師認為，Home Spa是每個人都可以在家裡進行，透過淨化、放鬆，讓身體與心靈更加健康的日常儀式。進一步提出將日常保養程序提升為Home Spa的3大關鍵要素，「延長專屬自己的時間、營造放鬆紓壓的環境、搭配促進健康的技巧。」

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結合多年淋巴引流與筋膜放鬆的臨床和教學經驗，蔡孟婷物理治療師分享利用居家護膚時光也能自己操作淋巴代謝按摩，尤其是久站久坐的雙腿，更需要好好呵護放鬆，利用腿部筋膜及肌肉放鬆按摩技巧，搭配滾輪、刮痧板等美容道具，與植物配方保養油、潤膚乳液等產品，肌膚吸收美容營養成分，同時藉由療癒的自然香氣放鬆心靈。

經過整天的行走、久坐，加上地心引力影響，雙腿是特別容易感到腫脹不適的部位。透過筋膜及肌肉放鬆按摩，可使腿部筋膜恢復柔軟與彈性、提升皮膚及軟組織健康、使身型相對緊緻，還可以放鬆大腦內在感知、降低緊繃或疼痛感。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：舒壓腿部僵硬肌肉！居家淋巴代謝按摩、筋膜放鬆6步驟（影片教學）】