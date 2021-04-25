洗面乳｜台妹公認3大超高性價比開架品牌　小資女手刀買下就對了

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-25 11:02

清潔是所有保養的基礎！打好底子才能擁有水噹噹的漂亮肌膚，不管你是學生在外上課，還是小資族通勤上班，都會接觸一整天空污，回到家就該好好地使用洗面乳，帶走髒污才能有健康美膚。

每天都要用到的洗面乳，既是消耗品也屬於保養品，買太便宜擔心傷了皮膚，只選貴鬆鬆的又怕傷了荷包，要選就挑CP值最高的才聰明，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理定價150台幣以下，網友心目中的前三大平價「國民洗面乳」品牌，快跟著我們一起看下去！

台妹認證3大超高性價比洗面乳推介▼▼▼

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同場加映：按圖看日雜LDK「十大潔面產品排行榜」，第二至十位的洗面乳▼▼▼

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同場加映：按圖看2020下半年@Cosme十大人氣洗面乳▼▼▼

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分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年3月17日至2021年3月16日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『定價台幣150元以下洗面乳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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