乾洗頭如何正確使用？一文看清4大重點　頭髮蓬鬆又無損髮根

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-06-13 07:03

洗頭真的是每個女人的天敵～無論冬天又或者夏天，對儂編這種懶女人來說，洗頭、吹整頭髮真的好痛苦啊～這時市面上販售的乾洗髮產品，就成了我們油頭的救星！不過專家總提醒，乾洗髮會傷頭皮，是真的嗎？在使用上又有什麼禁忌和重點呢？這次就讓儂編替你指點迷津。

乾洗頭產品在使用上，有4點一定要注意！除了用得太頻繁會令頭皮敏感外，噴在頭髮上的距離也很講究～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 頭髮維持乾燥

乾洗髮的成分不外乎就是粉質澱粉，藉由吸附油脂效果、柔霧乾粉來達到頭髮蓬鬆的效果～因此在使用上第一個重點就是，頭髮一定要乾燥！潮濕的頭髮會讓乾洗髮變質，澱粉遇到水氣會凝結，不僅會增加頭皮毛孔堵塞、讓頭氣味更重之外，也會讓頭髮看起來、摸起來黏答答、髒污堆積更快速。

2. 乾洗髮噴灑在頭皮上

再來第二個重點，也是多數消費者做常犯的錯誤，那就是乾洗髮噴灑方式！乾洗髮內的點粉粒子非常細，因此多數人會害怕堵塞毛孔，因而將乾洗髮噴在髮絲，但事實上，只要產品的成分、使用頻率有正確，使用上是不用過於擔心地～至於若將乾洗髮噴在髮絲，則會讓髮絲糾結、黏膩，反而無法有校達到控油蓬鬆的效果。建議在使用乾洗髮時，第一一定要噴在頭皮上，第二頭髮一定要分層處理，第三，至少距離頭皮20cm以上噴灑，控油持久度也會更好喔！

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3. 多久用一次最安全？

畢竟乾洗髮為了阻隔頭皮油脂、掩蓋頭氣味，在成份上會添加酒精和澱粉，長期頻繁使用會難免還是會造成髮肌刺激與敏感問題～因此皮膚科醫生建議，最好的使用頻率是每週1～2次，且噴完乾洗髮後，記得要用梳子將多餘的粉末髒污刷掉，或是利用乾淨的毛巾輕輕擦拭，不光是秀髮自然乾爽的效果能撐比較久，也能避免過多粉末與髒汙堆積加重髮肌負擔！

4. 不同類型該怎麼選？

搞懂了乾洗髮的使用方法，再來還得知道該怎挑！市面上的乾洗髮大致分為泡沫型、噴霧型、粉末型、紙巾型、凝膠型的乾洗髮產品，泡沫型就像洗頭一樣，塗抹完後，用毛巾搓洗後就會均勻，整體蓬鬆效果好但程序複雜；而常見且能快速上手的噴霧型，雖然攜帶方便、急救快，但容易噴不均勻、留下斑駁髮膠感、不好清洗，較適合油頭問題較明顯的女孩；最後粉末型使用上就得更有技術一點，較推薦給只有局部（瀏海）蓬鬆需求的人使用。

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