減肥｜日本大熱瘦腿操7日減2cm　搭配這神器連睡覺都可快速減腿圍

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-24 17:40

OL常常待在冷氣房一整天，久坐少運動、容易令下肢水腫和肥胖，近期日本大熱「10分鐘瘦腿操」，只需在睡前做十組簡單伸展，便可以去浮腫和拉長肌肉線條，讓雙腿更好看，有網民實測一週後更表示大腿即減2厘米，效果非常明顯。

十分鐘的拉筋動作都有明顯的瘦腿效果？（musclewatching@IG）

睡前拉筋修正肌肉線條

日本健身YouTube頻道「musclewatching」不時分享增肌減肥運動，而早前健身教練Kimura Haruna上載一段短片，教大家10組下半身拉筋動作，不只可以放鬆肌肉、修線條，還可促進新陳代謝和去水腫，對於下半身肥胖尤其見效！

有網民表示每日用10分鐘拉筋後，大腿圍由54厘米減至52厘米、小腿圍與臀部亦變瘦，大約減去2厘米；亦有人堅持兩個月後，由32吋腿圍減至26吋！

按圖看：10分鐘學懂「簡易10步瘦腿操」，可減大腿圍之餘，小腿圍、臀部亦見效果？

+ 5 + 5 + 5

日本人氣瘦腿襪 瞓住瘦不是夢

減肥並非一朝一夕的事，雖說十分鐘瘦腿操非常見效，但還應搭配飲食、帶氧運動、按摩等等，將減肥融入生活才瘦得更快！愛美的日本女生十分流行使用瘦腿襪，由意大利製造的SOLIDEA Night Wellness 瞓住瘦壓力襪便是當地熱賣產品，銷量超過30萬對，它採用12/15 mmHg 壓力級數，在睡夢中改善腿部血液循環、減輕腫脹和預防靜脈曲張，為瘦腿目標事半功倍！

相關文章：DONKI驚安殿堂美妝銷量10大排名 全部$90內榜首黃金面膜保濕強

▼▼▼DONKI驚安殿堂不時更新銷售榜，美妝部首10全部上榜產品都是$90以下，按圖看看人氣保濕、防曬產品▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

（資料來源：驚安之殿堂Don Don Donki）

▼▼▼同場加映：【按圖即看】《01女生》精選30款MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂的夏日好物，有助對抗炎夏！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

▼▼▼同場加映：日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店今日（6月3日）登陸九龍灣，7月於筲箕灣將有第2間分店。 新店陸續新開，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝、收納及生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/24）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！