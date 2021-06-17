減醣減肥│台版陳倩揚、媽媽KOL娜塔飽住瘦44磅　神奇餐單吸粉80萬

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-17 18:15

減肥是很多人的終身事業，隨著年紀的增長，新陳代謝變慢，特別是產後更難修身。藝人陳倩揚大力推崇的低醣減肥法，成功在3個月內火速減去20磅，重回生產前的窈窕。台灣亦有著名的媽媽KOL娜塔，憑著減醣飽著瘦下來，5個月減去44磅，衣服尺碼從XL瘦到S，成立粉絲社團，分享減醣知識，粉絲人數達80萬！

娜塔憑著減醣飽著瘦下來，5個月減去44磅，衣服尺碼從XL瘦到S。（ig@nata912）

台灣媽媽KOL娜塔曾推出兩本有關減醣的書藉，分享減肥心得和餐單，十分暢銷。她亦成立粉絲社團「減醣好好」，公開分享減醣知識，讓有意減肥的粉絲交換心得，彼此激勵，社團至今人數已達80萬！娜塔是一名媽媽，自言產後暴脹達80kg，一直都很想瘦下來，試過不少減肥方法也不能好好的瘦下來，直至到她初嘗減醣餐單，3天內便迅速消1kg，然後3星期共瘦下4kg，同時體脂也減少了，驚人的減肥速度成為她堅持的動力。

▼▼▼按下圖看娜塔減肥前後對比▼▼▼

人生能堅持把一件事做好，就是非常不容易的事 娜塔

「對我來說，能長久維持又不易復胖才是我真正嚮往的。」傳統的減肥煮多主張低卡、低油、水煮、零調味，餐單味道淡而無味，亦可能會捱餓，缺乏樂趣，令人難以持之以恆。相反，減醣期間不但能吃到美味又富營養的料理，同時亦能吃得餓，成為近年熱門的減肥法。

▼▼▼按下圖什麼是低醣減肥法▼▼▼

減醣之所以能神奇地減肥，主要是因為少吃糖分、精製澱粉和加工食品，多吃原形食物，穩定胰島素和血糖，減少身體囤積脂肪的機會，同時推動身體自我燃燒脂肪。娜塔指若想瘦身，建議每日醣份攝取量為60g。

醣份計算方式：碳水化合物－纖維＝醣分

▼▼▼按下圖看娜塔的減醣減肥餐單▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

想自己煮出美味的減醣料理，不妨入手一部多功能電烤盤，一機集涮、炒、煎、煙、煮、烤6大功能，非常方便。

▼▼▼按下圖看多功能電烤盤推介▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

▼▼▼按下圖看陳倩揚減肥前後對比▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

▼▼▼按下圖看陳倩揚的減肥餐單▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼按下圖看陳倩揚自創的低醣減肥餐單及飲食貼士▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/15)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！