美腿3大標準黃金比例30秒即知　韓瘋傳「美腿操」2週見效減腿圍

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-07 00:08

減肥｜擁有長長美腿令人羨慕，但太纖幼也不一定好看，網上熱烈討論關於「美腿3大標準」，根據腿粗幼比例，從大腿圍、小腿圍、腳踝圍是否符合「美腿黃金完美」； 而近日在韓國大熱的「4組美腿動作」，不少韓國女生實測後指2週時間已見腿部線條變好，睡前輕鬆完成4組動作便可，不妨一試？

減肥瘦身如何練出美腿？令腿部線條變得更好看？畢竟穿上短裙、熱褲後，腿部一覽無遺，贅肉多令整體造型也扣分。

落選香港小姐蔡嘉欣，向來都被網民大讚她擁有一雙美腿。(kayan.c@IG)

無綫節目《姊妹淘》早前找來主持蔡嘉欣、張寶兒和莊思敏等藝人，即場以30秒實測網上流傳的「美腿3大標準」，分別以大腿小腿黃金比例、粗幼比例、完美直腿來量度，發現以擁有纖幼長腿、身高172厘米的蔡嘉欣，也未符合完美小腿圍、大腿圍的「3：5」黃金比例。

標準如此難達到？可見即使高個子，雙腿纖幼亦不代表符合美腿的黃金比例；身材矮細可能腿不長，亦有機會是標準「美腿」。想知道自己是否有一雙黄金比例的美腿，第一步是站立自然併攏雙腿，大腿最近處、膝蓋、小腿肚及腳踝，這四個位置能否碰在一起？另外，分別量度大腿圍、小腿圍及腳踝圍，3 組數字要達到什麼比例才算好？

以下的「美腿3大標準」有詳解及自我檢測方法：

▼▼▼【按圖看】「美腿3大標準」的美腿黄金比例，需要配合身高計算▼▼▼

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4組美腿動作 2週後腿部變緊緻

美腿3大標準，不是人人輕易達到。事實上，大腿、小腿和膝蓋的鬼祟肉，的確不容易消減。韓國網上流傳「4組美腿動作」，不少韓國女生實測後反應熱烈，有留言指2週後腿部變緊緻，腿部線條亦見改善更好看，動作簡易，睡前抽時間可輕鬆做到。

▼▼▼【按圖看】「4組美腿動作」持續2星期後，大腿、小腿累肉變緊緻？動作「空中抬腿」訓練腹部同時瘦腿瘦腰？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】美腿｜隋棠白滑美腿6大保養秘訣 睡前必做一個動作有瘦腿效果?（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】凍齡｜秦嵐曬23吋纖腰照被激讚，凍齡8招練出少女纖腰靠一個動作。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：daon