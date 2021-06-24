韓星奇亞籽減肥餐單5日瘦2公斤　營養師4款奇亞籽食法配肉吃脆口

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-24 08:00

減肥｜奇亞籽是減肥餐單的熱門選擇，韓國「凍齡女神」韓藝瑟與ViuTV主持李蔓瑩也分享奇亞籽減肥餐單。奇亞籽如何食法可提升減肥效果？哪一類人不適合？由營養師提供奇亞籽4款食法，加入正餐飽肚減食量，當小吃則有脆炸口感，減肥餐單不再單調沉悶。

【奇亞籽減肥】韓國「凍齡女神」韓藝瑟就曾分享她5天餐單，可見每天都會加入奇亞籽燕麥杯。（han_ye_seul_@IG）

韓藝瑟奇亞籽5日餐單瘦2公斤

奇亞籽作為超級食物，不多少人都喜歡加入減肥餐單，韓國「凍齡女神」韓藝瑟曾分享她5天餐單，每天都吃奇亞籽燕麥杯，再配以英式鬆餅、沙律與三文治等，韓藝瑟以5天時間便減輕約2公斤。

【奇亞籽減肥】家營營養中心營養師黃鶯就認為，韓藝瑟的餐單份量少，或會因不夠飽而攝取更多零食。（한예슬@youtube）

奇亞籽的減肥功效，是否人人可以？家營營養中心營養師黃鶯表示，韓藝瑟的餐單份量少，食物的烹調方法以少油為主，如沙律、三文治等等，每日攝取的卡路里量不高，可以在短時間內減磅。

奇亞籽怎樣吃才有效減肥？

不過，黃鶯提醒，減去的磅數或只是因去水腫或肌肉流失，未必一定減脂，餐單只適合活動量不多人士，份量太少會出現不夠飽反而忍不住吃更多零食，英式鬆餅與馬卡龍糖份高，也不宜作為減肥食物，不建議甜品代替正餐。

【奇亞籽減肥】ViuTV主持李蔓瑩都曾分享奇亞籽減肥餐單與食譜，７天都以奇亞籽減肥，成功減走2公斤。（ReneeBobo@IG）

奇亞籽豐富膳食纖維助排便

營養師黃鶯指出，奇亞籽本身沒有直接減肥效用，但含豐富膳食纖維，特別是水溶性纖維，亦有omega 3不飽和脂肪酸、鈣質、鎂質等，具有滑腸作用，有助排便，變相減輕體重。

奇亞籽加入正餐能增加飽足感，變相減少正餐攝取。她提醒要注意正餐的配撘、卡路里的攝取，減少高糖、高油食物。腸胃不好要注意，奇亞籽會與腸臟益生菌產生氣體，造成腹脹。

她分享奇亞籽減肥食法，原來可以製造脆炸口感，令減肥餐單更可口多變化。

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