曬後「黃金72小時」急救美白4步驟　精選10款美白潤膚乳曬後保濕

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-10 13:34

【曬後美白・好用潤膚乳推薦】防曬重要，曬後護理也不可少看。曬後「急救」，很多人用「蘆薈Gel」，但這只是第一步，正確曬後護理還要顧及美白保濕，重要時機做錯了，之後要令皮膚變回白滑更不容易！

【曬後美白・好用潤膚乳推薦】只草草塗過蘆薈膏，皮膚確能即時降溫，卻未必有理想的美白效果。（misselvani@IG）

曬後護理防變黑：把握皮膚「黃金修護期」

皮膚需要呵護，日常修護及保濕不可懶，尤其是曬後護理。曬後「急救」，很多人都會使用「蘆薈Gel」，水狀、冰涼的蘆薈成分，可作為「曬後急救」第一步，有降溫保濕作用，但曬後護理正確步驟，不只一步。曬後的黃金72小時，有4大步驟可急救曬後皮膚。

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10款美白潤膚乳液推薦：減少黑色素形成

皮膚曬後的黃金72小時，以潤膚乳為皮膚保濕鎖水，減少黑色素形成，市場上有不少產品選擇。台灣好物推薦平台Mybest推薦10款人氣美白潤膚產品，價錢約港幣數十元至200多元不等，第1位NIVEA美白修護潤膚露，獲用家評價其美白效果，於使用後皮膚色差明顯變化，至於第5位的OLAY防曬淨白乳液，亦有用家指可防曬兼美白。

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