全裸監督2｜傳奇全裸女優與AV帝王拍出真愛？揭AV片「借位」秘聞

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-22 13:29

【全裸監督2｜Netflix】《全裸監督》第2季於周四（24日）在Netflix上架，劇情聚焦在村西透與傳奇AV女優乃木真梨子的愛情故事，村西透捧紅了乃木真梨子，一手包辦導演及男主角，最後更愛上她，坦言即使公司倒閉也不與人「分享」乃木真梨子。AV 界傳奇乃木真梨子由童星出身的恒松祐里演出，令人期待。

【全裸監督2｜Netflix】故事講述村西透（山田孝之飾）打算拓展AV事業版圖，決定投資衛星電視，可惜困難重重，不單止向宮澤理惠扮演的財經界女強人高宮下跪，更再一次與黑幫扯上關係，舊拍檔滿島真之介再次成為關鍵，村西透甚至被逼跳樓！而且今季還加入了女星西內瑪利亞飾演古谷情婦，陣容令人相當期待！（《全裸監督2》劇

拍AV也能拍出真愛？村西透愛上旗下女優公司倒閉也不分享

《全裸監督》改編自《全裸監督村西透傳》，由山田孝之主演一代「AV帝王」村西透的白手興家奮鬥史，與「要上太空拍AV」的宏大理想背景下，穿插一個個AV女優故事，慾望赤裸裸地暴露在鏡頭下。

《全裸監督》第1季於2019年播出，揭露AV界不少鮮為人知的事。《全裸監督2》緊承上季劇情，繼續講述村西透拓展AV事業，可惜困難重重，不單止向宮澤理惠扮演的財經界女強人高宮下跪，更再一次與黑幫扯上關係，村西透甚至被逼跳樓，陣容令人相當期待！

《全裸監督》第1季的 AV 女優是「乖乖女」變成「腋毛女優」的黑木香，到了第2季，聚焦在另一位與村西透結緣的傳奇女優乃木真梨子。

【全裸監督2｜Netflix】第2季將在本周四（24日）在Netflix上架，聚焦在村西透與傳奇女優乃木真梨子的愛情故事。（《全裸監督2》劇照）

似黑木香，乃木真梨子在AV界也是真有其人。乃木真梨子本是化妝品售貨員，20歲時加入村西透公司，「下海」拍攝AV，作品都是由村西透執導、演出，而村西透曾豪言：「我不會讓給任何人，要我讓出去就讓公司倒閉吧。」

乃木真梨子隱退後，嫁給村西透，2人育有1子，有指後來即使村西透的AV事業遇上重大挫折，更患上抑鬱，但乃木真梨子都不離不棄，退出AV界後，她一直過着低調的隱居生活。

乃木真梨子一角，由童星出身的恒松祐里飾演，形象向來清純可愛，曾在《朝5晚9》扮演石原聰美的妹妹，「妹妹」形象深入人心； 挑戰轉型不惜大膽演出：「這次很多全裸的戲，我也拍了……」她坦言：「大家或許感到很驚訝，如果能支持我身為女演員所做出的決定和覺悟，我會感到很高興的。」綜合日媒報導，雖然觀眾大嚇一跳，但卻也覺得那是了不起得決定，支持她的新嘗試。

▼▼▼【點擊看】乃木真梨子角色原型與童星出身的恒松祐里，恒松祐里會在第2季中全裸演出？▼▼▼

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早期AV大多都是「借位」？

《全裸監督》主角「AV天王」村西透，是AV界的「革命性」人物，經歷傳奇，因為第1任太太出軌而投身拍AV，他革新的AV拍攝方法對業內帶大衝擊。

《全裸監督》不乏令人深刻場面，也揭露不少拍攝AV的秘聞。其中一幕，是早期的日本AV中，大多面紅耳赤的畫面，原來都是「借位」，男女主角的乾柴烈火，全憑演技。

《全裸監督》拍到AV女優在拍攝前的準備細節，包括在生殖器官上貼上肉色膠紙，男優亦然，但村西透就在劇中提出要女優撕掉膠紙，以求表情要「到位」。

▼▼▼【點擊看】《全裸監督》透露拍攝AV「玄機」：AV中的精液都是假的？AV導演都會率先親自試鏡？▼▼▼

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