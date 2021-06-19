Francfranc/MUJI減價精選35件夏日好物　必入手便攜扇、冰涼噴霧

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-19 12:00

Francfranc、MUJI減價｜ 人家居品牌Francfranc以及無印良品MUJI，分別推出夏日減價優惠，多款精選貨品都以特價發售。《01女生》為大家精選夏日好物，多款必入手的減價產品。

【Francfranc減價】多款手帕也以優惠價出售。（Francfranc）

Francfranc精選20件夏日優惠好物：必買輕便風扇、冰涼噴霧

Francfranc 2021年春夏系列將於6月18日 (五) 起進行夏日購物祭，多款精選傢俱、家品飾物、廚具、杯碟及毛巾7折發售。眾多減價試品中，《01女生》精選20件夏日值得入手的好用產品：大理石色便風扇只售$151、冰涼噴霧＄35 ； 另外，多款手帕由＄70減至＄28，適合炎炎夏日外出時使用。

Francfranc「公主風」系列的化妝袋、首飾盤等都以特價發售，有助整理房間與手袋，同時又可當裝飾；多款雨具等都以7折發售。

▼▼▼【按圖看】Francfranc精選20件夏日優惠好物：必買輕便風扇、冰涼噴霧？▼▼▼

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MUJI「涼夏生活」減價優惠：容易配襯人氣麻質服飾

Francfranc以外，MUJI也正進行「涼夏生活」減價優惠，人氣麻質服飾與夏日適用護膚系列都有折扣優惠。麻質服飾設計簡約，如背心連身裙、直腳褲、卡其色或米白色，容易配襯。

▼▼▼【按圖看】無印良品（MUJI）「涼夏生活」減價優惠，麻質服飾可享8折，當中包括防曬防UV的披肩與帽子等，按圖即看15款精選減價麻質服飾▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】日本女生大愛的無印良品（MUJI）平衡淨肌保濕乳液也有減價，按圖即看15款精選減價化妝品及護膚品▼▼▼

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▼▼▼【點擊看】MUJI夏日好物推介：＄100以下的護膚防曬產品當中，麻混面油紙屬必買之選▼▼▼

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▼▼▼【按圖即看】《01女生》精選30款MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂的夏日好物，有助對抗炎夏！▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店今日（6月3日）登陸九龍灣，7月於筲箕灣將有第2間分店。 新店陸續新開，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝、收納及生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。（延伸閱讀）▼▼▼