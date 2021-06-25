減肥｜牛油果核切片沖茶奇妙瘦身 　日女星實測兩星期減8公斤

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-25 20:33

牛油果減肥茶｜牛油果口感獨特又易飽肚，減肥餐單常見，但原來牛肉油核更好？有日本節目指牛油果核才是減肥之寶，沖茶飲可減脂瘦身，製作方法簡單； 日本女星「棉花糖」女孩吉田有里有，飯後飲牛油果核茶，兩星期輕掉8公斤，腰圍減少8厘米。

【牛油果核茶】搞笑藝人吉田有里進行實測。她每天於飯後飲用一杯牛油果核茶，2星期後，成功減去了8公斤。（IG＠yuriyan.retriever）

牛油果核茶通便 有飽足感：2星期減8公斤？

牛油果常見於減肥用餐單中，但牛油果核比牛油果肉更有瘦身功效？

日本節目《解決！ナイナイアンサー》曾介紹牛油果核茶的減肥功效，邀請搞笑藝人吉田有里實測。她每天於飯後飲用一杯牛油果核茶，2星期後，成功減去8公斤，接近18磅，腰圍也從113厘米減至105厘米，瘦了整整8厘米，約3.6吋。

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日本營養師望月理惠子在節目上解釋，牛油果核含有豐富的水溶性膳食纖維，容易令人產生飽腹感，有效減低食量與熱量攝取。吉田有里則分享，飲用牛油果核茶後排便更順暢，亦有效抑制食慾，令她大大減少進食零食。

【牛油果核茶】牛油果果核荼可減重。（Diana Polekhina/unsplash）

《01女生》向註冊營養師楊蒨珩Stephanie 查問，她亦指，牛油果核茶確實有減肥的效果，果核於整個果實中最具營養價值，與牛油果肉一樣包含單元不飽和脂肪，與含飽和脂肪（屬壞脂肪）的食物相比，不易會增加體重，反之可令腸道暢通，增加飽腹感，變相減重減重。

事實上 ，不少女星的減肥餐單，也加入牛油果，配合其他生果，又或者製作牛油果吐司； 一個約30克的牛油果，脂肪含量約等如6茶匙油，每日建議食量不多於半個，大家吃果油不宜太多，或者可考慮配以牛油果核茶，令減肥餐單再多一個配搭選擇。

▼▼▼【點擊看圖】不少女星都以牛油果來減肥，如倪晨曦不時都會以牛油果作為早午餐，再配以其他生果，或造成牛油果吐司；而李亞男則會配上乳酪。▼▼▼

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