瘦臉｜4大壞習慣令臉部變肥腫　石原聰美3分鐘「美容操」瘦臉

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-27 20:00

減肥｜成功減磅，身體變瘦，但臉部卻腫脹似發水麵包，為何怎減都減不掉？臉部腫肥，未必與肥胖有關，或因生活習慣所致，如坐姿不當、枕頭太高太軟，以及飲食原因等，所以要從日常生活入手； 另外，有台灣美容師也分享「瘦臉操」，睡前做簡單動作有助去水腫瘦臉。

【瘦臉】石原聰美擁有令人羨慕的臉部輪廓，但她也曾在節目中提到，原來也經歷了一番努力，才能撇甩「嬰兒肥」。（satomisquad＠IG）

4大壞習慣令臉部肥大：翹腳、枕頭不軟、太高

為了瘦臉，很多女生各出其謀，用盡方法，甚至不惜在臉上動刀、打針，愛美不愛命。不過，其實臉部肥大，除了因為先天輪廓、骨架大外，也因平日的壞習慣造成。日本節目《林先生が驚く 初耳學》曾在不同集數中都有就瘦臉作出實測，更邀來專家分析，指出不少生活的壞習慣都會令臉部肥大－如「翹腳」會影響盤骨，脊椎也一併失衡，於是影響新陳代謝；而枕頭太高、太軟，也會令頸部位置不對，令臉部容易水腫等等。

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日本女星石原聰美擁有令人羨慕的臉部輪廓，但她也曾在節目中提到，原來也經歷了一番努力，才能撇甩「嬰兒肥」。她訓練頸部、背部的肌肉來突顯下巴線條，令下巴輪廓更明顯。台灣美容師也在Youtube頻道「coco熊貓在東京哟」分享了相關的瘦臉運動、按摩，每天做，便能突出下巴線條，令臉部看起來更小。

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