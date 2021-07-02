護膚品過期不能用？放浴室最錯？　護膚品開封後保存4大實用貼士

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-07-02 17:44

【護膚品過期】只得一張臉，但護膚品卻買不停手，一整櫃瓶瓶罐罐，限期過後仍未用完，又捨不得丟，到底過期後是否不應用？開封後的護膚品，使用期限會變短，放錯地方，更容易變壞，不少女生將護膚品放浴室，原來大錯特錯？護膚品保存得好，可延長使用期限，有哪些常犯的錯誤？

【護膚品過期】護膚過了期，是否就不能使用？開封後的產品，原來有些地方放不得．（innisfreeofficial@IG）

護膚品過期就不能用？不能放在浴室？

女生容易受不了廣告與減價誘惑，有時護膚品買太多，限期前也未用完，究竟是繼續用抑或掉了算？

日本美妝網站Lipscosme指出，即使過期，但若沒有明顯變異，可嘗試在手、腳上使用，觀察有沒有不良反應或敏感徵狀等出現；護膚品的有效日期，大多看包裝說明便可，若沒有明確標示，也可在網站上查找，在搜尋引擎上輸入「Cosmetic Calculator」，輪入產品批號，通常可找到製造日期。

至於謹膚品開封後，保存期限計算方法也會不一樣，要看包裝說明，但大多6個月至12月不等。即使護膚品沒有過期，也要留意產品的狀態，如出現油水分離、黑點或發霉等狀況，也建議停止使用。

【護膚品過期】若想使用過期產品，產品沒有異樣，可嘗試在手、腳上使用，但也要觀察有沒有敏感等不良反應。（innisfreeofficial@IG）

開封後的護膚品，保存期限會縮減，想更耐用，就要避免令護膚品易變易，包括放置地方及使用習慣也要留意，例如不宜放在潮濕的浴室，至於擺放雪櫃是否不易壞？其實，拿出拿入溫差變化大，反而更易變壞，而不少女生「貪方便」，以手指直接往護膚膏淘，也並不建議。

【護膚品過期】女生們「貪方便」，以手指直接往護膚膏淘，並不建議。（innisfreeofficial@IG）

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