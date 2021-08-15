臉部按摩器4大推介　Refa、Dior、Nomel 抗皺提拉去水腫功能比較

Refa白金滾輪、Dior鋅合金壓勺、Nuance Privée二叉活力磁棒、Nomel玉石滾輪，不同形態、不同材質，不須考究手指應該怎麼按、力道怎麼下，美臉不求人，幫臉頰滾按出青春美麗一片天。
萬能的雙手用來按摩當然是最好不過的了，但是，雙手怎麼按？力道應該怎麼下？想要提拉蘋果肌，還是要消弭紋路，甚至是臉部放鬆，這些都需要不同的手技來完成。
雙手按摩不夠嗎？為什麼要用臉部按摩器具？
如果你有一支萬用的按摩棒，就能一次解決這些不同需求。一般來說，臉部按摩器有分金屬與礦石兩種，光滑的按摩表面，用滾、用壓、用滑，就能解決臉部肌膚的小許困擾。面對市面上不同的按摩器具，你該怎麼選？VOGUE挑選出目前市場中最新、最受歡迎的臉部按摩小道具，逐一釐清與介紹。
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Refa、Dior、Privee、Nomel四種臉部按摩器，有滾有尖、有按就消，有壓立膨，對付全臉紋路、鬆弛、浮腫，自救不求人！】