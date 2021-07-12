MUJI｜無印2021上半年10大熱賣　 化妝棉濕敷最強第1位夏天必入手

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-07-12 20:47

MUJI｜無印的美妝及日用品向來獲用家好評，當中不少回購率高。台灣無印良品近日就公布2021上半年的熱賣排行榜，前10位均是回購率極高的話題熱賣商品 ，絕大部份可於香港店舖入手。

近日台灣無印良品就公布了2021上半年的熱賣排行榜，前10位均是回購率極高的話題性商品。（muji_taiwan@Instagram）

台灣MUJI每年都會公布年度熱銷人氣排行榜，大家跟著這清單選購， 就不會出錯。其中多次上榜的無漂染化妝棉，是美妝達人一致推薦的好物，觸感極為柔軟，加上吸水效果佳，用來濕敷就最適合不過。

多次上榜的無漂染化妝棉，是美妝達人們一致推薦的好物。（muji_hongkong@Instagram）

皇牌產品香薰噴霧器亦同樣上榜第2位，透過超聲波震動原理揮發香薰，令散香範圍更大，兩種不同程度的燈光，可作小夜燈使用，實用性高。

▼▼▼【按圖看】台灣MUJI公布2021上半年熱賣排行榜，第6位人氣化妝棉卸妝、濕敷最強；第1位炎夏必備，網民極力推薦 ▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

說起整理、收納好物總會想起有包羅萬產品的無印良品，用家亦不時發掘高CP值的無印好物。台灣收納達人Annie分享「MUJI 12款抵買收納美妝」，全部100元以內入手，CP值超高。

▼▼▼按圖看無印12款高CP值抵買收納美妝$12潔面好物效果驚喜必入手 ▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

同場加映：前無印良品設計部員工收納箱多用法推5大好物：S鉤掛風筒慳位，其他包括如何整理風筒、電髮器等電器，慳位之餘電線不打結；存放女生日常小物如化妝棉、隱形眼鏡等的技巧，使用時更方便。

▼▼▼按圖看多款收納好物：S鉤掛風筒慳位 ，輕鬆打理家居井井有條▼▼▼