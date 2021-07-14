豐胸｜美胸專家8步穴位豐胸按摩法　高效零成本10分鐘即升1罩杯？

減肥以外，豐胸也是不少女生畢生的目標。想豐胸除了可透過飲食入手外，懂得豐胸穴位並加以按摩，亦可讓胸部變豐滿的效果。日本電視節目就曾邀請豐胸專家，即席示範8步穴位豐胸按摩動作，只需10分鐘即可看到明顯效果？



豐胸專家戶瀨恭子在節目中分享的「8步豐胸按摩法」，主要透過刺激胸部穴道，從而刺激體內女性荷爾蒙分泌，疏通淋巴乳腺，擴張達至豐胸效果。（《ごまかし美容术》截圖）

日本節目《ごまかし美容术》找來豐胸專家戶瀨恭子，在節目中示範分享「8步豐胸按摩法」，豐胸穴位是透過按摩去刺激胸部淋巴和和乳腺，令胸部變大之餘，更完善胸型，令胸部變得更堅挺與集中。實測者進行豐胸穴位按摩10分鐘後，量度胸圍後驚覺即時升1個罩杯，視覺看來更有點像升級近2個罩杯，胸型亦有所改善變得豐滿，只要持之而恆的話，相信豐胸效果更持久有效。想以天然方式升級胸部，不妨參下簡易的「8步豐胸按摩法」。

豐胸專家透露自己通過多年來全靠穴位按摩，將自己原本的C罩杯豐胸至H罩杯，胸部變大外亦增加女人味。「8步豐胸按摩法」主要是刺激胸部穴道，從而刺激體內女性荷爾蒙分泌，疏通淋巴擴張乳腺，以穴位按摩的手法預防胸部外擴同時提升胸部。以下8步豐胸按摩法，不需額外工具輔助，只需一雙手搭配拇指與食指，便能以高效零成本的方法來豐胸。

【按圖看】「8步豐胸按摩法」只要運用一雙手，10分鐘就可輕鬆升級一個罩杯，胸部更馬上變得更堅挺與集中？▼▼▼

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台灣網紅公開5招自然豐胸秘訣 A罩杯升到C罩杯3步豐胸把握黃金期

台灣網紅瑀熙（Yuci）早前曾分享過自己曾是「貧乳一族」，但她透過持之以恆的「5招豐胸秘訣」，而令自己的胸部由A罩杯升到C罩杯。(uccu0323@IG)

除日本豐胸專家教授的「8步豐胸穴位按摩法」之外，一位坐擁近90萬粉絲的台灣網紅瑀熙（Yuci），曾被網民口中的「貧乳女神」，後來她分享了自己是全憑5招豐胸秘訣，令胸部由A罩杯升到C罩杯，而持續每天按摩3分鐘，胸部更會出現驚人變化。而瑀熙也提醒女生，不要過度減肥，而是適量地增肥，因胸部由脂肪與膠原蛋白所組成，若缺少會令胸部變小，甚至出現下垂鬆弛，另外，也要注意內衣選擇，穿對內衣可避免影響胸部線條。

【按圖看】「貧乳一族」也能再度發育升級罩杯，台灣網紅瑀熙（Yuci）分享「5招豐胸秘訣」，把握「月經黃金期」、適量地增肥便可以輕鬆升級▼▼▼

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同場加映：【按圖看】突顯胸部迷人線條？台灣網紅瑀熙在IG坐擁近90萬粉絲，原來是「貧乳女神」，胸部由A罩杯升到C罩杯，她透露全憑5招豐胸秘訣外，更只需一雙手，持續每天按摩3分鐘，胸部便會出現變化？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】選擇穿不合身的運動內衣，令胸部易出現下垂、外擴與副乳等問題，台灣整形外科醫師曾分享「挑選運動內衣5個正確方法」，不但可塑造美胸型，更可以舒適的方法，打造完美的胸部黃金比例。▼▼▼