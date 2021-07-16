隔離霜6大使用誤區　化妝前OO分鐘用最好？ Cosme10大隔離霜推介

Cosme／隔離霜／化妝品｜妝前使用隔離霜，能讓妝感貼服更自然。不過普遍人常把隔離霜當作防曬使用，便是大錯特錯，更多人忽略的是原來隔離霜更不宜直接塗抹在皮膚？想了解正確使用隔離霜，不妨了解以下「隔離霜6大常見誤區」，避免使用隔離霜時，出現弄巧反拙情況。



使用隔離霜可避免皮膚直接接觸化妝產品，減少誘發皮膚問題，尤其夏天長戴口罩，容易流汗及感到侷促，令妝感容現出現斑駁、滿臉油光情況，而使用隔離霜可令妝容更持久，減少「甩妝」問題。

使用隔離霜可避免皮膚直接接觸彩妝產品，減少誘發皮膚問題。(skuukzky@IG)

隔離霜6大常見使用誤區：不宜直接塗抹在皮膚上 事前要先做這步？

隔離霜是化妝過程中的重琅一步，有保護皮膚、阻隔外界污染的功用。隔離霜通常會含有SPF15-30的防曬係數，但很多人卻誤以為使用防曬係數愈高，保護皮膚的程度便會愈好，但其實防曬係數愈高的隔離霜，愈會對皮膚造成負擔，塗上適當的用量反而比高係數更是重要。而在洗臉後直接搽上隔離霜，亦是傷皮膚的行為，會容易導致皮膚缺水，事前應先進行護膚步驟。

隔離霜使用不恰當的話，反而會令皮膚帶來其他問題。以下「隔離霜6大常見誤區」相信能幫助大家正確使用隔離霜，發揮其最大效用。

【按圖看】「隔離霜6大常見誤區」出門前OO分鐘塗隔離霜是最好？隔離霜塗過厚會弄巧反拙？▼▼▼

+ 9

台灣Cosme隔離霜10大推薦 韓牌搶佔榜上2個位置 第1位日本品牌是信心保證?

當了解清楚隔離霜正確的用法後，想化出一個完美的妝容，一枝好用的隔離霜不可缺少，不妨可參考台灣女生美妝入手前必參考的COSME，其所公布的「人氣隔離霜行榜」當中頭10位當中入選的產品都是台灣共同票選和推薦，亦是獲得女生高度好評的好物呢！當中出名又平又好用的SOFINA、而韓牌PONY EFFECT更搶佔了榜上2個位置，而勇奪第1位的日本品牌隔離霜，質地清爽不泛白，更有保濕功能，也不過是$300有找！

【按圖看】台隔離霜灣Cosme隔離霜頭10大推薦，第6位毛孔遮蓋度達9成；第4位可調控膚況；第1位上臉後疊擦彩妝無現卡粉、泛白？▼▼▼

+ 16

編輯推介12款 人氣隔離霜產品

不少品牌近期亦推出隔離霜產品，主打效果、含有成份各有不同，用家可按照自己的膚質選擇適合自己的隔離霜產品，提升後續上妝的服貼程度，以下「編輯推介10款隔離霜產品」，不少具修護保濕成分，撫平毛孔、調較膚色之餘亦同時護膚。

【按圖看】編輯推介「10款人氣隔離霜產品」Laura Mercier隔離霜含無矽配方，上臉清爽兼保濕；RMK隔離霜強效抗水、汗？▼▼▼

+ 20

同場加映：【按圖看】韓國必逛的藥妝店Olive Young，釋出「2021年10大暢銷美妝」，名單除了有日常護膚保養必用的精華、面膜之外，亦包括眼妝與底妝產品，而上榜的產品都是韓國用家信心推薦的美妝好物。▼▼▼

+ 16

同場加映：【按圖看】台灣@Cosme 「2021年上半年新秀賞」公布名單，以及美妝護膚等產品的上榜3甲，評選準則包括用家的評鑑，反映上榜產品好用度，愛發掘不同類型美妝護膚好物的你，不容錯過！

+ 22