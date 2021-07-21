LDK實測10大身體乳液｜Cetaphil抗老減紋　第1位性價比高$125入手

【身體乳液／保濕／LDK】身體乳液是全年適用的護膚品，在夏天皮膚容易因曬後出現乾澀粗糙、脫屑痕癢等問題，選用身體乳液來進行護理及保濕是不可缺少的重要一步。然而市面上的身體乳液琳瑯滿目，質地成分均不同，想挑選適合自己的身體乳液，不妨參考日本美容雜誌《LDK the beauty》實測後綜合出的「10大身體乳液排行榜」，入手身體護理的性價比好物。



身體乳液是身體護理不可缺少的一步，應按皮膚狀況及天氣選用合適產品。(innisfreeofficial@IG)

洗澡後皮膚會流失天然水份，塗上身體乳液即可為肌膚提供滋養保濕。日本美容雜誌《LDK the beauty》分別在3方面進行身體乳液產品測試，第一項是補濕能力，測試方式是分別在乾燥肌與中性肌膚皮膚上，抹上相同份量的身體乳液，並記錄皮膚在3小時、6小時後的肌膚水分變化，再評分；第二項是成分測試，研究團隊邀請化妝品專家檢查及分析身體乳液的成分，並查看是否含獲認證的有效美白、保濕、消炎或易致敏刺激成分等；第三項是使用感受，測試會在皮膚塗上身體乳液，再沾上紙碎，實測及評估身體乳液的黏膩程度。

《LDK the beauty》從芸芸的身體乳液中進行實測，最後綜合出「10大身體乳液排行榜」，當中進榜的身體乳液價錢由HK$100至HK$400元不等，多款小眾品牌以至開架品牌亦榜上有名，如以價錢親民見稱的Cetaphi、NIVEA在保濕力與使用感上，都分別獲得不錯的表現，而獲得第1位的身體乳液更被讚曬後護理急救效果出色，更有美白及保濕功效，價錢也不過是HK$125，絕對是性價比之選！

▼▼▼【按圖看】LDK實測「10大身體乳液排行榜」結果：Cetaphi含2種抗衰老成分，長期使用令減慢細紋形成？第1位有出色表現的竟是小眾品牌，有改善粗糙、美白肌膚多種功效？▼▼▼

+ 23

同場加映：化妝水是日常必需的護膚品，潔面後的第一步，即時保濕加強後續護膚吸收。日本美容雜誌權威LDK實測9款化妝水評級結果，哪款化妝水保濕力表現良好？▼▼▼

+ 14

同場加映：想找高度保濕又清爽、成分優質的精華絕對不易，日本美容雜誌《LDK the beauty》實測市面13款保濕精華，不想再中伏不妨入手前參考。

+ 27

資料來源：《LDK the beauty》