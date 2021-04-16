吳若希自揭細眼黑歷史大眼妝秘訣　雙眼皮貼4步驟效果驚喜？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-16 19:24

【吳若希｜大眼雙眼皮貼教學】吳若希（Jinny）近日在YouTube Channel分享生活日常，新片內容非如以往「公審」老公Alex，而是自揭黑歷史，公開小眼變深邃大眼的秘訣。

吳若希近日在YouTube Channel分享小眼變深邃大眼的秘訣。(jinnyng@Instagram)

回顧出道妝容直指像整容 改變化妝方法減泛腫

吳若希出道以來屢傳整容；早前，她就在YouTube Channel分享出道時期照片，直言這是不堪回首的過去，當時不但臉圓圓，雙眼更非常泛腫，笑言就連自己也以為自己整過容。她解釋，改善了化眼妝技巧以放大雙眼，更為大家示範如何利用大地色眼影化出1個日常大眼妝容。

吳若希在YouTube Channel自揭黑歷史，笑言過去的樣子十分恐怖；對比現在，更似是整過容一樣。（Jinny Ng 吳若希@YouTube截圖）

▼▼▼（按圖看）吳若希大眼妝5步教學，她形容為零失敗，可由細眼變大眼，改善泛腫？▼▼▼

吳若希大眼秘訣：網狀雙眼皮貼

利用大地色與閃粉眼影打造圓眼妝效以外，吳若希更分享增強大眼效果的秘訣在於續後貼上網狀雙眼皮貼，過往多選用與膚色相似的皺紋膠紙，但在高清攝影下明顯能看到皺紋膠紙的存在，故現已轉用較薄身的網狀雙眼皮貼，只需4步就能由泛腫雙眼變成亮麗的雙眼皮大眼，連她自己亦指雙眼大了1倍，效果驚人。

▼▼▼（按圖看）吳若希雙眼皮貼教學，只需4步放大雙眼1倍，鉗子是好工具之一？▼▼▼

▼▼▼（按圖看）吳若希屢傳整容，不時在社交平台分享素顏與淡妝照明顯看到小眼睛，對比化上大眼妝相差1倍？▼▼▼

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