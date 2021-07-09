化妝師傳授零失誤畫眉步驟　5步改造稀疏眉毛　精選10款防水眉筆

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-09 20:00

【化妝｜畫眉｜眉筆】眉形絕對能影響輪廓與整體妝容感觀，要是畫眉時下手太重隨時會變成「蠟筆小新」！台灣美妝專家Kevin老師特別針對眉毛稀疏的女生，分享畫眉教學，一向對畫眉毛感到挫敗的女生不妨多加練習，自然就能畫出自然眉妝。

【化妝｜畫眉｜眉筆】台灣美妝專家Kevin老師特別針對眉毛稀疏的女生，分享畫眉教學。(espoir_makeup@Instagram)

5步由稀疏眉毛變成自然眉妝

近年化妝趨勢講求自然，就連眉妝亦然，曾經流行的韓式一字眉與歐式眉型不再，現時主要趨向按照本身眉毛形狀加以修飾即可。畫眉新手可參考Kelvin老師在YouTube的教學，只需5步就能由稀疏眉毛變成自然濃眉，關鍵在於先定好眉形底線與眉峰位置，再勾勒線條和填補眉間空隙；完成後，利用眉刷以45度方向輕梳暈開，妝感將更自然。

▼▼▼【按圖看】台灣美妝專家Kevin老師5步自然眉妝教學，關鍵要先定出眉峰位置？▼▼▼

【化妝｜畫眉｜眉筆】想在進行水上及戶外活動時也能保持靚樣，防水眉筆絕不可少。(laurinda_ho@Instagram)

精選10款防水眉筆推介 船P、運動也適合？

夏天與陽光玩遊戲，怕一出汗、濕水就變了「無眉娘」？新手入門或追求便捷的女生，建議購入幼筆尖與眉刷雙頭設計的眉筆，更能準確方便勾勒眉形，而具防水配方的眉筆更加勝一籌，持妝效果更甚，即使是運動、參與船P，亦能力保眉形，時刻保持最佳狀態。以下推介10款防水眉筆，其中1款標榜24小時持久妝效，對一眾不能「無眉」見人的女生簡直是恩物。

▼▼▼【按圖看】10款防水眉筆推介，MAKE UP FOR EVER主打24小時持久妝效，Benefit眉筆具不同長度三叉筆尖，能畫出細緻幼線▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜Kevin老師曾分享一個「按摩變小臉」方法，希望每個女生都能還原青春，在持續每天完成這按摩法後，達拉提與去水腫效果，總共有6個步驟。▼▼▼

▼▼▼同場加映｜飄眉、霧眉一類半永久化妝技術愈來愈受女生歡迎，皮膚科醫生公開飄眉、霧眉5大風險須知，聲稱天然的顏料是否可靠？哪類人易受感染？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜碎粉如何正確使用？首要要注意碎粉份量，拿取過多份量隨時會造成「粉樣」、妝容不貼服，亦有機會變乾，令細紋浮現。按圖看4個碎粉使用小貼士，局部使用效果更佳？