防曬｜5部位常被忽略或增皺紋　10大防曬好物：$300抗氧兼保濕

防曬｜有效防曬除了避免肌膚曬黑、曬傷致脫皮紅腫外，更有助對抗因紫外線引起的肌膚老化，如皺紋及色斑。女生們都注重面部及手腳防曬，卻總是忽略了一些小部位，稍一不慎便悄悄被曬傷，更會出皺紋，以下5個常被忽略防曬的部位，你有沒有照顧好？



有效防曬除了避免肌膚曬黑、曬傷致脫皮紅腫外，更有助對抗因紫外線引起的肌膚老化。（anessa_official_shiseido@IG）

面部及四肢都是常顯露於人前的部位，大家外出也不忘做足防曬措施，然而，還有一些微小位置常被忽略，例如，頸部。許多女生在日常護理上總是忘了頸部護膚，塗防曬也一樣，導致頸部膚色與面部對比大，甚至增生頸紋顯老。此外，耳朵頂部也是不容忽視的部位，即使留有長髮也不能為你擋太陽，戶外活動時容易被曬傷。

▼▼▼【按圖看】5個常被忽略防曬的部位，防曬不做足，再美的穿搭也顯尷尬？▼▼▼

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坊間的防曬產品種類多元化，除了有效抗紫外線，更可保濕鎖水、抗氧化、撫平毛孔等，編輯精選10款防曬好物，特別一提的是，當中有符合有機認證、對環境無害，敏感肌及純素者都適用之選。如波蘭天然有機品牌Cocosolis，標榜產品原料由植物種子及果實冷壓而成，保留最天然養分，提供活性營養及抗氧化功效。難得的是產品已在香港網店A.mild有售，不用再海外網購。

此外，Chantecaille的礦物防曬噴霧也值得推薦，具80分鐘高度抗水，產品配方不含有害化學物質，抵禦紫外線同時守護海洋，純素者適用。每購買一件產品同時做善事，因為品牌將部份收益回饋予WildAid Marine，支持機構東非奔巴海峽海洋保護計劃。

▼▼▼【按圖看】編輯精選10款防曬好物，還有Laura Mercier、Shu uemura、LANEIGE、Aveda等女生熱愛的品牌。▼▼▼

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選對了防曬產品，許多人都會問：用後需要卸妝嗎？有人說若不使用卸妝產品清潔防曬產品，會導致毛孔堵塞。現職護膚品產品研發員的「蘇大實驗員蘿蔔」在小紅書指，防曬產品是否需要卸妝，跟其成膜劑有關，她示範簡單3步自測所用的防曬產品是否需要卸妝。

▼▼▼【按圖看】3步自測所用的防曬產品是否需要卸妝，觀察清洗後水在肌膚上的形態。▼▼▼

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