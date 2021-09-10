減肥｜小S育三女仍然纖瘦　5句「無人性」減肥金句讓她堅持運動

想減肥卻還貪吃嗎？快把這篇存下來！看到小S「減肥金句」，保證你馬上放下筷子、收起零食！43歲的小S，身為3個孩子的媽，身材卻一天沒走樣！真的是減肥最佳勵志典範！日前她還自曝愛上健身房的原因：「謝謝老公！讓我愛上去健身房，因為你請了又專業、長相又端正的劉格睿教練！凡事要用對方法！」秀恩愛加運動過程，不改幽默本性！



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小S毒舌派「沒人性減肥金句」

小S對自己身材管理是非常嚴格的，曾經有些減肥語錄讓網友大呼「沒人性」，但非常寫實也很激勵人心！馬上把以下名句備份起來，每天看一遍不信瘦不下來！

1. 這是個殘酷的社會，你別以為有真本事就怎樣，外表更重要！

2. 不管什麼年紀，漂亮是必須的，你能吃肥就一定能瘦下來，大S是一天一根香蕉連吃3星期，別人能為什麼你不可以？

3. 女人不對自己狠心，男人就會對女人狠心。

4. 30歲的女性應該知道，這個社會對女性有多挑剔，必須瘦！不要想太多！

5. 胖子沒資格吃！等你瘦了再說！

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急速瘦仙女餐

之前小S擔任Jolin演唱會嘉賓，演唱會前小S就展開緊急瘦身，公開了她的減肥仙女餐，還喊話Jolin：「一切都為了你！」碗中只有水煮蛋、一口豆腐、3塊西蘭花、一口菠菜、一口椰菜、一口水煮肉，約6口的份量加起來連小學生都吃不飽！而且全部水煮還不沾醬！仙女餐果然讓她速速瘦下5kg，這迷你分量讓粉絲直呼太誇張！有粉絲問：「你這樣要別的女人怎麼活」，小S還幽默回覆：「她們要自立OK？」

跳Zumba鍛鍊核心

小S最熱愛的運動就是跳Zumba！看起來性感又可以減肥，每次跳完她都全身大爆汗，但跟沒有舞蹈基礎的姊妹一起跳，別人都跳得很輕鬆。小S說：「那是因為她們沒有用正確的地方發力！Zumba有很多扭腰擺臀的動作，會大量用到核心肌群的力量，想像你的腹部完全用力縮緊、出力！如果都不用力，跳起來根本就像行屍走肉，一點都不性感！」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】