減肥瘦身｜5位健身YouTuber教你運動　新手友善兼針對部位訓練

吃不膩的火鍋、涼透心的手搖飲料和永遠都在餓的肚子，根本是三大減肥殺手，默默地讓肚子和下巴都厚了好幾層（怕）。但想必許多妞妞們下定決心要運動減肥，卻又懶得去健身房，甚至花了很多冤枉錢繳學費，這次妞編輯幫你整理了五位居家健身YouTuber，相信只要跟著她們一起努力，不花錢也可以在家變辣妹！



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其實養成習慣後，你會發現健身一點都不難，而且除了體態會越來越好之外，自信也會隨之而來！妞妞們趕快放下手中的食物、換好運動服，準備跟著這五位YouTuber動起來啦！

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