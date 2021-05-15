節食減肥易反彈？有氧運動未必最有效？醫生分享10個科學瘦身法

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-05-15 07:03

「減肥好難。」應該是很多人的共同心聲，尤其工作後身材越來越容易走樣，啤酒肚、游泳圈、蝴蝶袖樣樣來，從此陷入減肥的無限輪迴中。大家都知道要瘦就是少吃多動，但為什麼卻總是失敗呢？那是因為大家沒有用對的方式吃，好的方式動！

今天介紹的這本《Dr.史考特的一分鐘健瘦身教室》，作者史考特是醫生，也是個健身愛好者。經營粉絲團「一分鐘健身教室」，有近十萬人追蹤。他也同時經營部落格和YouTube，擅長用簡單易懂的方式介紹專業的飲食運動知識。

這本書結合了專業的科學實證，搭配豐富的圖表和簡明易懂的文字，讓讀者可以輕鬆了解減肥的原理與操作的關鍵，是本理論實務兼備的好書。這篇文就分別從飲食和運動面向，各挑5點和大家分享。

究竟是哪10個科學角度能有效減肥呢？飲食方面，節食斷食真的會瘦嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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運動也要做，但原來有氧未必是最有效？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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總結以上，想瘦不是「少吃多動」這四個字可以搞定的。除了控制熱量外，更要注意飲食的品質，盡量吃原型食物，減少糖和精緻澱粉的攝取。而正確運動也同樣重要，想減重，有氧之餘也要搭配重訓，並記錄自己的成績作為衡量依據。



老實說，近年來資訊發達，許多人對減肥重訓的觀念也都有提升，相信上述的觀點大家或許也有所耳聞，但此書不單只是教條式的告訴你應該怎麼做，更細心地告訴你為什麼要這樣做。



史考特醫生用風趣的文筆，佐以紮實的科學理論，帶領讀者了解所謂少吃多動，到底要怎麼吃、如何動，相當推薦給對健身減重有興趣的人。祝大家脫離減肥泥沼，健康享瘦！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：姆斯的閱讀空間，原文：《Dr.史考特的一分鐘健瘦身教室》：減肥的正確姿態，用科學方法帶你瘦！】