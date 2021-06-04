減肥｜韓人氣營養師用8個飲食關鍵　瘦身無需捱餓　3年不復胖

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-04 07:02

在IG上有六萬人追蹤的韓國人氣營養師Rami從小胖到大，卻在31歲時成功減重，從89公斤瘦到48公斤，「如果連我都能瘦下來，你一定也可以！」以下是Rami成功減重的8個飲食關鍵，先說她的減重方法不用餓肚子，只靠正常吃及運動就能瘦下41公斤，且三年不復胖，以下看看她的親身分享。

靠著正常吃及運動，我從89公斤瘦到48公斤

試過無數的減肥法都以失敗收場，一再發胖又變瘦，就這樣一路走來的我也迎來了三十歲。一邁入三十歲，反覆減肥和二十多歲時所經歷過的減肥副作用，在我身上表露無遺。我從小就不是活潑好動的人，也不喜歡運動，可是一步入三十歲，體力馬上變差，雖然外觀上看起來身材高大又健康，可是免疫力實在太差，我儼然變成了罹患所有流行病的「流行疾病中心」。

如今少吃、用有氧運動來虐待身體的減肥方式，早已無法維持身材。

我因為主修食品營養學，在學校學習了不少營養知識，在這樣的情況下，我決定投資自己，我報名了一對一教練課程。用上班的薪水支付課程費用，需要相當大的決心，也因此讓我有所覺悟。我開始運動並下定決心修正我的飲食清單，以下就是我成功瘦下的飲食秘訣。（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 49 + 49 + 49

以上就是我的瘦身飲食習慣，它們讓我瘦這麼多卻沒有副作用，是我至今試過的所有減肥方式中，最健康的一次，不但身體更健康，也經常聽到身邊親友說我的氣色變得不一樣。如果減肥太極端，不但耗費體力，精神方面也會感到相當疲倦及孤獨，然後憂鬱感隨之襲來，情緒起伏也會變得更嚴重。我克服了以上種種問題，同時雕塑了我的身形。我希望大家也能和我一樣抱持著「我一定會變得健康又漂亮的心態」開始減肥，而不是我一定要變瘦，大家一起加油吧!!

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+ 8 + 8 + 8

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+ 6 + 6 + 6

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：體脂少20%，3年不復胖！韓人氣網紅分享8個飲食關鍵。】