台灣10大熱賣開架美妝　睫毛底膏每小時售出16支　粉餅贏美妝大賞

開架彩妝或是開架保養品，雖然新品多，但經典不少，熱賣幾十年的大有人在，以下幫大家整理10大開架熱賣美妝，包含屢屢拿下美妝大賞的冠軍粉餅、美妝Youtuber人手一支的睫毛底膏、年銷售破百萬的防曬，另外還有睫毛膏、洗面乳、眉筆、眼線筆、唇膏….等品項，都是高貴不貴的好貨推薦，美妝控絕對不能錯過。
學生、小資女必備百元以下10大開架熱賣化妝品推介，這款睫毛底膏更在每小時賣出16支！（點擊放大閱讀）▼▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：十大熱賣開架美妝！大獎狂拿的冠軍粉餅、人手一支睫毛底膏、默默熱賣眉筆…】