護髮｜髮型師傳授髮膜護理5大技巧　9款產品改善髮質頭髮更柔順

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-30 07:03

喜歡頭髮摸起來是滑順不卡指，頭頂還散發出天使光暈，到底是護髮乳的功效、還是潤髮乳的責任？請記住，洗髮乳是要洗掉頭皮和髮絲外的灰塵、護髮乳則是要進入髮絲內層發揮作用、潤髮乳做最後洗護後最外層毛鱗片乖乖收緊順服，大家都有各自的使命與任務。

搞懂一整套「洗護潤」的標準模式

早期的洗髮概念，就是洗完之後塗抹潤髮乳，然後就沖洗乾淨，因為剛洗乾淨的頭髮，會讓人覺得乾澀，對於髮質比較粗硬，或是髮質乾燥的人來說，如果不使用潤髮乳，就會在吹頭髮的過程中，不斷卡手指或梳子，很難吹整柔潤。

但畢竟潤髮乳的功能，是在讓頭髮柔順，做到的往往只是頭髮表面的柔潤效果，無法真正改善髮質困擾。於是，標榜強效護髮，可以真正進入頭髮內部裡層的髮膜出現了，負責在清洗之後，當頭髮遇到水分毛鱗片打開的時候，趕緊補充髮絲所需要的營養，這跟潤髮乳負責收服關緊毛鱗片，任務是很不同的。所以，正確的洗、護、潤三步驟，才是養髮的重要關鍵。當然你的髮型師可能會跟你說，潤髮和護髮每次則一即可，用了潤，就不用護，或者用了護，就不再潤，不過，真正講究的人，還是要洗、護、潤三步驟。

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髮膜是洗髮後的第二個步驟

潤髮不算護髮，要用髮膜才能深度進入到髮質內側，填補流失的養分。很多人常覺得頭髮乾燥、很難燙捲，甚至染髮沒多久顏色就掉了，這到底要怪髮型師，還是得怪自己？Aveda沙龍教育講師Chris說：「這全都是髮質不好惹的禍。髮質不好，一來沒光澤、二來，想要染燙想要的捲度與顏色，因為髮質過於鬆軟有空洞，根本抓不住染燙的藥劑，即便髮型師在沙龍裡弄好了，你回家的後續照顧一下就崩盤。第三，髮質不好，頭髮也很難留長，老是長不齊或是中後段的頭髮常常斷裂，最後，就是不管擦多少護髮油，頭髮永遠毛躁感破表，即使空氣中濕度高，頭髮依舊毛躁加上扁塌，真是慘不忍睹。」

所以，每當你洗完頭之後，記住一定要用髮膜護髮。Chris說：「護髮就像蓋房子，把一根頭髮想像成一棟房子，需要堅固的鋼筋水泥，很多髮膜做到的都是填補水泥，把房子內部塞滿海綿，像是把頭髮內部流失的養分填好填滿，房子比較堅固，但是，如果也能做好把鋼筋也打牢固，這樣每根頭髮才會堅固又柔韌。」

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塗抹髮膜五個技巧

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Aveda沙龍教育講師Chris建議塗抹的時候，用指腹做溫柔的揉捏按壓，才可以將護髮乳的養分，完整送進髮蕊中。如果是在沙龍做深度護髮，髮型師會再用微溫加熱的方式，促進成分的吸收。如果在家裡自己敷髮膜，建議可以把頭髮盤起夾起來，利用頭部自然溫度，做加熱處理，或者帶上不透氣的浴帽，可以讓髮膜成分發揮最大值。至於停留的時間，建議大約10分鐘左右。

潤髮乳是最後的收尾工作

髮膜敷完之後，可以將它沖洗乾淨，之後再塗抹潤髮乳，潤髮乳的功效，就是收緊打開的毛鱗片，你可以試想，剛剛已將髮膜的養分送至髮蕊中，所以，必須再把毛鱗片這道大門關起來，讓養分好好發揮作用。

潤髮乳可以簡單塗抹在頭髮的中後段，可以幾乎不用等待，就立刻用清水沖乾淨。有時候你可以拉一根頭髮出來，由上往下滑，如果有一種顆粒感，不滑順的感覺，就表示毛鱗片沒關好，或是頭髮的皮質層受損，這就需要潤髮乳來做毛鱗片收緊緊的工作了。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：潤髮不算有護髮，敷完髮膜才算數！潤髮乳和護髮膜，有什麼不一樣？護髮怎樣做才有效！】