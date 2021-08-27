5款捲髮造型告別細軟扁塌髮質　波紋捲修飾頭型、羊毛捲增添髮量

相信很多天生髮質偏細軟的搭黨們，一定都有髮根太貼頭皮導致髮量看起來超少的困擾，沒有關係！雖然先天髮質無法改變，但我們可以透過後天燙髮來改善這些惱人的問題，本篇就來為大家盤點細軟髮女子最適合的 5 款捲髮造型，想告別扁塌造型的妳趕快一起看下去吧！



天生細軟髮的姐妹們，是不是一直想藉電捲髮來增加髮量，修飾頭型？誠意推介以下5種捲髮造型總有一款適合你。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Dappei 結語：

細軟髮女子一生的課題就是讓頭髮看起來蓬鬆又有份量，希望透過以上推薦的 5 款捲髮造型，可以讓妳的髮型變得更加有造型，擺脫總是緊貼頭皮的扁塌髮根，水水地度過這個春天！



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原文：水波紋捲修飾頭型、羊毛捲讓髮量更多！5 款「細軟髮」必燙捲髮造型，讓妳跟扁塌髮根說 Bye Bye！

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