髮型｜五官份量決定你的命定髮色、造型　你是濃顏系還是淡顏系？

髮型是整體風格的至要關鍵，但如同選擇服飾，一昧追求流行而忽略自身是否適合是很危險的，那命定髮型到底怎麼挑？除了臉型是一大關鍵之外，「五官份量感」也是值得參考的依據，至於這陌生的詞彙究竟是什麼意思呢？這就向你娓娓道來！



「五官份量感」是什麼？

輪廓深邃、鼻樑高挺、雙眼皮搭上大眼，五官都極具存在感的臉蛋，即是「濃顏系大份量感」型；反之，若是眼鼻嘴皆小而精巧，面部留白部份較多，五官較為精緻則為「淡顏系小份量感」型。兩者對於髮型的需求極為不同，在看髮型提案之前，不妨先照照鏡子看自己屬於哪一種吧！

想找到最適合自己的髮型、髮色？除了要配合面型，還可以根據五官份量感作挑選！快來了解專屬你的最完美髮型吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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濃顏大份量感五官髮型重點

濃顏適合較為厚重、無層次、具蓬鬆感的髮型，髮色則以深色為佳，齊髮尾、大波浪皆是造型重點，相較起淡顏女孩，濃顏更能駕馭這些氣勢較足的髮型，不會有被髮型「吃掉」的感覺。至於大份量感五官最忌諱的就是「髮型扁塌」，過於貼臉容易造成五官擠在一起的視覺效果，若是臉型稍圓更會被放大，在造型時千萬別忽略這細節。

1. 髮型提案：齊瀏海＋長直髮

濃顏女孩若留有齊瀏海，別忘記要記得上髮捲，別讓瀏海整片貼額，容易讓臉蛋整體失衡，「齊瀏海＋長直髮」這種較具個性的髮型，十分適合大份量感五官，能更輕易撐起帶出氣場，看看齊瀏海代言人 Lisa 就知道了，作為濃顏代表，Lisa 保持這萬年髮型可不是沒有原因的！

2. 髮型提案：中分／大旁分＋大波浪

要不沒瀏海，要不齊瀏海，是濃顏女子都必須謹守的教條，空氣、八字瀏海都不大適合大份量感五官，因本身輪廓較為深邃，難以凸顯出髮型優勢。歐美感十足的「中分 / 大旁分瀏海」則是濃顏蜜糖，相較齊瀏海更具女人味，搭配大波浪捲髮就是正解！

同樣屬於濃顏系的 Jennie 就時常以這款髮型亮相，對比起短髮造型，能明顯看出長捲髮讓五官比例看上去更為平衡。

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淡顏小份量感五官髮型重點

淡顏女子選擇髮型首重「空氣感」，髮絲輕盈柔軟更能襯托精緻五官，除此之外，短髮也十分適合小份量五官選用，髮色方面則以淺色為佳，透過讓視線聚焦創造讓五官更具存在感的視覺效果。

1. 髮型提案：瀏海做出變化

淡顏女孩最忌諱留厚重瀏海，容易將小巧五官掩埋，建議選擇空氣、八字、眉上瀏海，讓五官能夠跳出來，整體輪廓也會更鮮明、具立體感。日模松本惠奈就是淡顏系代表，細緻五官交織出柔和臉龐，搭配上空氣瀏海更顯柔美。

音源女神太妍也屬於小份量五官型，額前留有髮絲的瀏海造型就非常適合她，搭配上短髮、中長髮仙氣直升天際！雖然太妍也時常以長髮造型亮相，但不得不說短髮真的讓她的五官更為突出，整體也更加抓眼。

2. 髮型提案：帥氣、精靈感短髮

與瀏海同樣道理，相較長髮，小份量感五官更適合短髮，鮑伯頭、精靈感短髮都是好選擇，無論是蓬鬆捲髮帶出唯美靈氣，又或率性直髮展露幹練帥氣風格，都是令人過目難忘的滿分造型！

Dappei 結語：

髮型真的是門高深學問，在面對三千煩惱絲之前，別忘了釐清需求、分析自身條件，才能找到命定髮型，與其盲目追求流行，不如多花點時間做功課，做出最適合自己的決定！



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原文：髮型、髮色到底怎麼選？看「五官份量」挑準沒錯！淡顏、濃顏女子命定髮型一次公開！

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