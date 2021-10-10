SHISEIDO創先河！盤點6款海洋友善防曬產品　修飾毛孔環保不黏膩

越來越多品牌加入響應推出海洋友善成分防曬了！不管有沒有下水，都可以使用！



我們都知道想要抵抗肌膚曬黑、曬傷甚至曬老，防曬務必做足，特別是到海邊遊玩時，大家更是會瘋狂擦防曬，但你知道所選的產品是否有添加對珊瑚甚至海洋有害成分嗎？這次特別來分享目前夏威夷、帛琉及佛羅里達規範的禁用成分，以及2021年的海洋友善防曬清單，不僅對海洋環境友善，也能減輕肌膚負擔，不論有沒有下水，這些產品都很值得優先考慮啊！

2021海洋友善防曬新趨勢

海洋友善防曬是近年來全球備受關注的議題，雖然目前仍無第三方認證的標準及相關標章，但為了保護珊瑚礁及海洋生態，帛琉自2020年起，禁止攜帶或販售含有對珊瑚礁有害成分防曬產品，夏威夷州法律於2021年1月起生效，禁止使用「二苯甲酮」 及「甲氧基肉桂酸辛酯」 這兩種防曬成分。觀察今年的防曬新品趨勢也發現，越來越多美妝保養品牌開始響應，紛紛推出海洋友善成分防曬，不論是到海邊下水玩，還是日常都適合使用，防禦肌膚的同時，也能愛護地球及海洋。

2021海洋友善防曬推薦

搽防曬也可以搽得環保！6款不同質地的海洋友善防曬產品隨你選擇（點擊放大閱讀）▼▼▼

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京城之霜海洋友善水能量防曬乳（SPF50+★★★）

高防曬係數也能不黏膩、不泛白！獨創「抗老精華級」水感防曬配方，添加友善海洋的4大阻光因子，能完整阻隔UVA、UVB。同步搭配來自冰島的褐藻抗齡精粹與南法的專利米胚芽原萃因子，延展性佳的輕漾乳狀質地，一抹感受清爽水感，素顏單擦，還能擺脫黯沉，帶來好氣色。

NARUKO水仙奇蹟修護BB防曬乳（SPF50★★★★）

利用具自動校色功能的礦物粉末，修飾粗糙毛孔並讓肌膚散發明亮光澤，協同柔焦折光因子，營造自然薄透的柔霧膚感。

NARUKO茶樹抗痘潤色隔離液（SPF50★★★）

油痘肌專屬！物理加化學雙重防曬因子，高效抵禦UVA及UVB侵襲，另添加水楊酸、抗痘因子與茶樹精油、薄荷腦調控皮脂分泌及增添沁涼感。水乳shake劑型加上輕裸妝粉體，為肌膚清爽飾色，告別瑕疵黏膩與惱人悶熱。

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ampm skincare海洋友善版RX10胜肽極效防曬液（SPF50+ PA+++）

ampm skincare當家口碑熱銷的「RX10胜肽極效防曬液」，全新推出海洋友善版，將原本的防曬規格SPF50★★★拉高至品牌首次「SPF50+ PA+++」的高標等級。保留原本清爽不黏膩的羽量級水感質地，擦起來無負擔、不難推且抗潑水。

Avène全效極護控油清爽防曬液（SPF50+）

不添加傷害海洋環境的水溶性防曬劑與易殘留於海洋的矽靈，提升配方的生物可分解性，調合四種光防護劑，減少防曬成分種類與用量。全新按壓瓶，用量更好控制。

SHISEIDO新升級全天候感肌抗禦透明防曬棒（SPF50+ PA++++）

新升級全天候感肌抗禦透明防曬棒為專櫃美妝品牌中率先遵循 《夏威夷州法律》之防曬產品，不含會造成珊瑚白化的「二苯甲酮」 及「甲氧基肉桂酸辛酯」 ，更擁有超抗溶質地，愛護海洋、保育生態不遺餘力。

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