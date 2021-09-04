飲牛奶、檸檬水可美白？專家：預防雀斑、細紋修復肌膚靠維他命A

所謂「一白遮三醜」女生都想盡辦法要讓自己的肌膚光滑白嫩，但網路上各式各樣的美白資訊真的正確、有效嗎？還是只是商人的銷售陷阱？營養師宋明樺一一幫大家解答，正確知識很重要呦！



網絡瘋傳想皮膚白滑就要多飲牛奶、檸檬水~然而，營養師則表示維他命A才是曬前、曬後需要補充的美白補品。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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喝白色食物能美白？

「喝白色食物能美白」這個傳言你一定有聽過，只要多喝牛奶、豆漿就能變成白雪公主嗎？這個觀念可是大錯特錯啊！營養師宋明樺說：「這完全是無稽之談，喝牛奶、豆漿美白的作用不大，也沒有根據，但因牛奶、豆漿含有優質蛋白質，對身體有很多好處，並且有利於膠原蛋白的合成，能維持肌膚彈性，每日適量飲用即可」。所以，大家別再有迷思啦，膚色的深淺是基因決定的！喝大量牛奶、豆漿皮膚都不會因此變白的！貼心小提醒：牛奶、豆漿建議每日攝取量不超過800cc以免脹氣喔。

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喝檸檬水、果醋能變白皙？

神物「檸檬水」無論是減重、美白都會聽到它，且許多女星們都靠檸檬水來養顏美容，但它真的有這麼神奇嗎？營養師宋明樺說：「檸檬水、果醋含維他命C確實有潤腸、保濕、抗氧化的作用，也能抑制黑色素形成，雖能間接達到美白，但身體能吸收多少？也會影響到美白效果。但如果可以讓不喝白開水的女生，靠檸檬、果醋這二種加味水來補充水分，就能加速身體代謝、排毒，也能讓皮膚變的水潤，對身體是有幫助！」，但想要靠這兩種食物來美白，老實說「很難啊！」~另外，貼心小提醒，檸檬為感光食物，喝進身體是不用擔心，但不要碰觸到「嘴唇」以吸管方式喝，才不的讓嘴唇曬到太陽反黑，或造成黑色素沉澱；還有，只要手上碰到檸檬一定要用洗手液、清潔用品搓洗，若只隨意用水沖，曬到太陽就容易會變黑的呦！

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營養師「美白食物」大解密

營養師宋明樺也特別說，牛奶、豆漿、檸檬水、果醋雖然不能達到女孩的美白夢想，但因為這些食物都是對身體無害，且對身體有其它功效，所以適量的補充對身體有益無害。想要維持肌膚色澤，應要多補充維他命A，如紅蘿蔔、蕃茄、番薯、南瓜…等等紅色食材，或橙黃色和深綠色的蔬果，椰菜花、菠菜等富含β-胡蘿蔔素，也可以在體內轉化為維他命A；研究發現維他命A對於「曬前預防」及「曬後斑點、細紋的修復」有相當大的幫助。除此之外，多補充含有抗氧化成分的維他命C：番石榴（維他命C之王）、奇異果、柑橘類，及維他命E：各式的堅果、芝麻、杏仁、核桃…等，也能keep住肌膚的色澤與光滑。

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