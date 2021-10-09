何超蓮小紅書推薦5件「裸妝好物」　CHANEL胭脂液打造紅潤臉色

何超蓮不時於小紅書分享護膚步驟，素顏上鏡公開最私隱一面，平日的她亦謝絕濃妝，以自然裸妝為主。近日，何超蓮就私心推介了5件「裸妝好物」，輕鬆化出好氣息，打造男朋友也察覺不到的自然甜美偽素顏。



何超蓮早前以「裸妝好物」為題，介紹她的裸妝小秘訣。(laurinda_ho@Instagram)

何超蓮推介5件「裸妝好物」 美容精華粉必需搭配AHAVA肌底液

何超蓮喜歡透過小紅書影片分享每月好物推介，而9月份就以「裸妝好物」為題，介紹她的裸妝小秘訣，利用5件美妝品化出好氣息與偽素顏妝容。

化妝前需先做好妝前打底，何超蓮推介先用ECLADIA VC美容精華粉與AHAVA死海賦活奢顏肌底液搭配組合，為皮膚進行保濕；她表示ECLADIA VC美容精華粉的維他命C成份可即時提亮膚色，而AHAVA死海賦活奢顏肌底液則具修護舒緩功效，除了妝前使用，何超蓮表示有時候晚上亦會使用，翌日臉色將會變得更好，特別適合約會前急救。

何超蓮推介的AHAVA死海賦活奢顏肌底液則具修護舒緩功效。(AHAVA Hong Kong@Facebook)

何超蓮愛用調色霜均勻膚色 打造偽素顏

而底妝部份，何超蓮僅使用RMK專業調色霜，幫助均勻膚色；再塗上CHANEL LES BEIGES胭脂液，建議先取豆粒份量的胭脂液於手背，再用美妝蛋輕輕在雙頰顴骨位置暈開，修飾輪廓之餘塑造自然好氣息。最後，何超蓮塗上CHANEL胭脂液及Lipstick Queen裸色唇膏，打造非常自然的紅潤妝效。有「最美豪門千金」之稱的何超蓮，所介紹的產品大部份價格不高，最平百多元就能入手，實在值得參考！

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