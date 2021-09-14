抗老｜日本美容師分享3分鐘「提肌操」　還原飽滿蘋果肌擊退老態

抗衰老｜飽滿的蘋果肌能增加甜美年輕感；相反，蘋果肌下垂則令蒼老感與疲態盡現。日本美容師在網上分享「提肌操」，3分鐘完成5個步驟，令蘋果肌還原自然飽滿，不顯老態。



日本美容師Coco分享，可透過簡單的提肌動作按摩，讓下垂的蘋果肌恢復到原本的位置。(laneige_kr@Instagram)

蘋果肌隨年齡增長而下垂

膠原蛋白會隨年歲增長，逐漸流失，蘋果肌變化最明顯，會顯得下垂失去飽滿感。日本美容師Coco在YouTube頻道分享心得，指蘋果肌是否飽滿，與臉部脂肪有關，膠原蛋白流失後，脂肪流失下移，伴隨法令紋變深等問題。

她續指，蘋果肌下垂，若透過如BOTOX等方法，當笑的時候會擠出不自然紋路，顯得怪異；她建議可透過簡單提肌動作按摩，讓蘋果肌恢復到原本位置。

5步提升蘋果肌教學

「提肌操」簡單易掌握，先用右手食指、中指先壓在右邊臉部顴骨下位置抖動，再用拇指和食指夾住臉部顴骨下，向斜上方往上拉扯，換左手在左邊臉部重覆相同動作按摩，完成後嘴巴左右交替鼓氣。

她指出，長遠維持提肌效果，建議每天1次按摩，大約兩周時間應可看到變化，若維持做下去，效果更佳。

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進行「提肌操」前，需先利用洗面乳清潔臉部及塗上面霜或按摩膏。(innisfreeofficial@Instagram)

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Coco提醒，做「提肌操」之前，宜先以洗面乳清潔臉部及塗上面霜或按摩膏，避免及後拉扯到皮膚。

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