【SOGO感謝祭2021】化妝品、護膚品、手袋優惠合集（持續更新）

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Weeks 2021】SOGO今年秋季的感謝祭即日起至10月26日率先於網站進行獨家預購，而實體店亦會在10月27日至12月5日分三階段正式發售減價貨品，各大品牌都會提供限時折扣優惠，《01女生》將會為大家持續更新優惠資訊，各位小資女千萬不要錯過！



SOGO秋季感謝祭會在10月27日至12月5日分三階段正式發售減價貨品，即日起亦能在網上預購。

SOGO 感謝祭的詳細日期/階段



日期：2021年10月27日至12月5日

第一階段日期：10月27日至11月9日

第二階段日期：11月10日至11月23日

第三階段日期：11月24日至12月5日

於周年慶活動期間，營業時間為：

銅鑼灣崇光百貨公司

星期一至日：10:00 am 至 8:00 pm

尖沙咀崇光百貨公司

星期一至日：11:00 am 至 8:00 pm

網店獨家預購：2021年10月13日至10月26日

網店：estore.sogo.com.hk

《01女生》為各位小資女分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠，大家快點鎖定必買清單！



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