【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)

【SOGO崇光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023】SOGO今年感謝祭由即日起至5月28日，活動已率先於網站進行獨家預購，而實體店亦會在4月28日至5月28日分兩階段發售減價貨品，各大品牌都會提供不同的限時折扣優惠，《01女生》將會為大家持續更新優惠資訊，各位小資女千萬不要錯過！



SOGO 感謝祭2023詳細日期/階段

日期：2023年4月14日至5月28日

崇光eStore：2023年4月14日至5月28日

SOGO eStore網店獨家預購：2023年4月14日至4月27日

SOGO實體店 第一階段日期﹕2023年4月28日至5月14日

SOGO實體店 第二階段日期﹕2023年5月15日至5月28日



網店：https://www.sogo.com.hk/tc

於周年慶活動期間，營業時間為：

--- 銅鑼灣崇光百貨公司 ---

2023年4月14日至4月30日

星期一至星期四：上午10時至晚上10時

星期五至星期日：上午10時至晚上11時

2023年5月1日至5月28日

星期日至星期四：上午10時至晚上10時

星期五及星期六：上午10時至晚上10時30分

《01女生》為各位小資女分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠，大家快點鎖定必買清單！

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SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭網店優惠已經開始了，而且實體店也即將於4月28日開展，各大美妝、護膚品牌相繼推出震撼優惠！包括：SK-II、Fresh、雪花秀、LANEIGE、ORLANE等品牌等的皇牌產品都推出優惠套裝，相當划算﹐是不少女生補貨的好時機！

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臨近夏天，又是時候換上一堆新品，趁著SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）入手一堆新護膚品迎接秋冬吧！由網店減價優惠將率先於4月14日開鑼，女生們動起來吧！《01女生》記者搜羅了20多款$500以下的護膚品，有興趣的人士切勿錯過以下最新優惠詳情！

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SOGO Thankful Weeks 2023除了要搶購不同的美妝、護膚套裝外，香水都不能錯過！眾多香水品牌都相繼推出不同優惠，包括：Tory Burch、ISSEY MIYAKE Parfums、narciso rodriguez Parfums、4711、ANNA SUI等品牌，其中更有低至$179就可入手，絕對是入手心儀香水的時機！

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SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）又來了！趁著感謝祭限時激抵優惠入手一堆新護膚品，網店減價優惠亦早於率先於4月14日接受預購，女生們不容錯過！《01女生》記者搜羅了20多款貴婦牌的精華，有興趣的人士切勿錯過以下最新優惠詳情！

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SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）又來了！在4月28便進入Part 1優惠，大量精選美妝套裝都推出折扣優惠，如有NARS、LANEIGE、LAURA MERCIER、SHU UEMURA、YSL等品牌。《01女生》以下就為大家精選了SOGO感謝祭2023抵買優惠套裝，記得趁優惠掃貨！

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萬眾期待的SOGO Thankful Week 感謝祭即將開始，而網店減價優惠就已經率先開始預購！除了美妝護膚產品外，SOGO Thankful Week 亦是入手個人護理電器及美容儀的良好時機！《01女生》就為大家搜羅了SOGO Thankful Week 8款個人護理電器優惠，其中頭髮造型器、美容儀、按摩器均以特價預售，有興趣的女生切勿錯過以下優惠詳情！

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SOGO感謝祭即將開始了，由4月14日起至4月27日期間率先於SOGO網站進行獨家預購，而實體店亦會在4月28日至5月28日分兩階段正式發售減價貨品，想精明消費又不想人逼人？那麼，網店獨家預購就更加不能錯過了！

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SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭）正式開鑼！雖然去年尖沙咀SOGO結業，但每半年一度的SOGO Thankful Week（崇光感謝祭），今次陣容依然盛大，相信定有不少人排隊購買。除了美妝，多數人都會關注手袋，包括Longchamp、Kate Spade及agnès b等，以下為大家整理各品牌的優惠，價錢低至4折，並精選出5款$1,600以下的必搶款式，大家不容錯過！

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