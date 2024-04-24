【SOGO感謝祭2024】SOGO Thankful Week 2024優惠合集(持續更新)

【SOGO崇光感謝祭2024｜SOGO Thankful Week 2024】SOGO今年感謝祭己於4月12日展開，部分優惠活動會在網站率先進行獨家預購，而實體店亦在4月26日至5月26日，展開兩階段，分別發售超多減價貨品，各大品牌都會提供不同的限時折扣優惠，《01女生》將會為大家持續更新優惠資訊，各位小資女千萬不要錯過！



SOGO 感謝祭2024詳細日期/階段

日期：2024年4月12日至5月26日

崇光eStore：2024年4月12日至4月25日

21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日：2024年月10月18日至10月24日

SOGO實體店 第一階段日期﹕2024年4月26日至 5月12日

SOGO實體店 第二階段日期﹕2024年5月13日至5月26日

網店：https://www.sogo.com.hk/tc

於周年慶活動期間，營業時間為：

--- 銅鑼灣崇光百貨公司 ---

周一至周日 上午10時至晚上10時

《01女生》為各位小資女分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠，大家快點鎖定必買清單！

▼▼▼SOGO Thankful Week 2024｜護膚套裝推薦：低至半價、CPB 減$2000▼▼▼

一年兩次的崇光感謝祭絕對是城中購物盛事，今年即將於2024年4月26日至5月26日舉行，許多品牌都推出超抵優惠，所以每年這個時候，都是女生們入手新化妝品、護膚品、手袋、美容儀等物品的好時機。這次《01女生》為大家集合了多個品牌的優惠套裝，大家在入手時都可以參考一下。

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▼▼▼SOGO Thankful Week2024｜6折起入手優惠美妝套裝！持續更新▼▼▼

各大品牌都有推出優惠，由護膚品、化妝品到香水都有。而SOGO 實體店亦將在4月26日至5月25日，分階段正式發售減價貨品。無論你想寵愛自己、閏密或是母親，乘著優惠入手，精明消費就一定錯不了！

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*** 本文章會持續更新，想緊貼 SOGO感謝祭2023的朋友們，記得Bookmark定，更多精彩、抵買的SOGO Thankful Week 資訊陸續有來。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝回顧SOGO感謝祭2023｜精彩優惠＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼▼▼SOGO感謝祭2023｜17大必買香水：2支$399、情侶香水、FURLA抵買▼▼▼

SOGO崇光感謝祭2023已經開鑼了！在優惠活動期間，除了化妝品、護膚品、手袋等，推出了超抵折扣優惠外，香水都是不容錯過的，像是ARMANI beauty、Dolce&Gabbana、Tory Burch等品牌香水，都紛紛推出了不同的優惠。《01女生》就為大家集合了多個香水套裝，有意入手新香水的女生勿錯過啊！

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▼▼▼SOGO感謝祭2023｜必買護膚套裝：SK-II減逾$1200、Kiehl’s近半價▼▼▼

今年的SOGO感謝祭2023 Part 1，已於10月27日開鑼了，不少品牌都已紗紛推出優惠獨裝，其中就以女生們必逛的美妝品牌所推的折扣優惠，最為吸引！這次《01女生》集合了多個美妝品牌，推出的超抵護膚套裝，讓大家在入手前可以率先一覽！

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▼▼▼SOGO感謝祭2023｜55精選彩妝組合 $310起買Nars、HOURGLASS皇牌▼▼▼

SOGO Thankful Week到底有甚麼抵買的彩妝套裝，就讓筆者為大家整理！今次的SOGO感謝祭，關注度較往年更高，而隨著聖誕節臨近，不妨從這次優惠中，買到適合派對用的彩妝品！為大家盤點55款彩妝組合，價錢低至310港元。

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▼▼▼SOGO感謝祭 秋冬轉季必囤無限回購套裝！低至65折掃SK-II皇牌套裝▼▼▼

每到秋冬轉季，肌膚總會出現乾燥、失去彈性等各種狀況，若不及時護理，肌膚分分鐘會提早衰老！讓人無限回購的SK-II神仙水，讓你肌膚時刻保持晶瑩剔透。而全新的SK-II SKINPOWER 致臻能量精華霜，就以革命性配方幫你從肌膚底層激活青春再生，讓肌膚回復緊緻澎彈，時刻綻放「無齡感」，為肌膚種下「年輕種子」！趁住 SOGO感謝祭期間，就把握機會以低至65折入手SK-II為你精選的多套最抵皇牌產品，好好體驗PITERA™*嘅神奇力量！

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▼▼▼SOGO Thankful Week手袋37折起、$220入手LeSportsac▼▼▼

祟光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week今日開鑼！手袋減價絕對是活動的重頭戲，折扣令人大為心動。若想知是否值得排隊搶購，《01女生》為各位選出6款熱門手袋，以及率先整理各大品牌的優惠款式，千萬不容錯過！

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▼▼▼SOGO Thankful Week 2023｜$500以下美妝套裝率先看：FURLA、NARS▼▼▼

SOGO崇光感謝祭2023 Part 1，即將於10月27日開鑼！這次SOGO Thankful Week作為年末優惠活動，不少彩妝、護膚及手袋品牌，都紛紛推出精彩優惠，包括su:m37°、NARS、Laura Mercier、kate spade等多個品牌。《01女生》為各位女生集合14款500元以下的套裝或產品，記住要趁優惠期入手！

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▼▼▼SOGO崇光感謝祭2023｜官網預購優惠率先看：護膚香水套裝低至41折▼▼▼

SOGO今年感謝祭將於10月13日展開，不少品牌都紛紛第一輪超抵優惠，《01女生》率先為大家集合了今年不能錯過的eStore以及預購日優惠，包括：fresh VIP預購日、ORLANE、香水等多個優惠，有興趣的話切勿錯過最新優惠詳情！（持續更新）

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