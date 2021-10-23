洗頭｜髮型師揭6大洗頭常見誤區　洗頭水直接搽頭皮上致脫髮出油?

洗頭／髮型／脫髮｜想擁有一把柔順光澤的秀髮，除了要選用合適的洗頭水、勤用護髮產品之外，懂得以正確洗頭方式，也是防脫髮及更改善頭皮屑的秘訣。台灣人氣髮型師早前分享「6件洗頭千萬不能做的事」，提到原來普遍人洗頭只沖洗1次是不足夠，而洗頭水直接接觸到頭皮，也會易令頭皮毛囊堵塞洗不乾淨？



天氣轉涼，頭皮變得敏感乾燥，容易因痕癢而出現頭皮屑；頭髮亦因乾燥缺水而出現開叉折斷的問題。

台灣專業髮型師Ray早在在網上分享「6件洗頭千萬不能做的事」，當中不少錯誤行為相信大家也有犯？(光在髮藝RAYIN HAIR@YouTube截圖)

台灣專業髮型師Ray早前在「光在髮藝RAYIN HAIR」頻道拍片分享到「6件洗頭千萬不能做的事」，他提到常脫髮很大機會是洗頭時，頭髮還沒有充分淋濕，便塗上洗頭水所導致。因油脂、灰塵易積藏於髮根處，當汙垢還沒有被水分充分帶走時，就急著用洗頭水搓揉頭髮起泡，那些還未沖走的汙垢，便會在洗頭不斷摩擦下傷害頭髮毛鱗片，令脫髮情況加劇。而洗頭水沒有充分乳化起泡，便直接接觸頭皮，亦或會導致洗頭水殘留問題，堵塞頭皮毛囊，造成刺激。

另外，髮型師Ray提到普遍人洗頭時，慣常只沖洗一次，但當頭部油脂過於豐富時，只用一次洗頭水是恐無法完全將油脂完全帶走，建議頭油較多的人需要多塗一次洗頭水去洗頭，加強洗頭水的清潔效果。正確洗頭及護髮也是一大多學問，想擁有一把令人羨慕的秀髮，可參下台灣髮型師以下提到的「6大洗頭常見誤區」，避免各種傷髮行為。

【按圖看】台灣專業髮型師Ray分享「6件洗頭千萬不能做的事」：洗頭水沒有乳化便直接接觸頭皮是大忌？沒有先梳頭髮再洗頭也是誤區？▼▼▼

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日本髮型師洗頭水推介 第1位是白髮救星 第3位被評「頭髮美容液」

頭髮毛躁打結、脫髮情況變得嚴重，可能是用錯洗頭水所引致？？(tcbneri@IG)

學會如何正確洗頭後，當面對市面眾多牌子洗頭水，聲稱各有功能，出現選擇困難症不知怎選適合自己的洗頭水？日本美容網站《Ozmall》綜合髮型師推薦，選出2021年下半年最受歡迎洗頭水排行榜，10款上榜洗頭水，大多是開架品牌，但卻有不俗評價：第8位的Kracie（約售港元$62），被指用後頭皮不易乾燥，持續使用，燙傷髮質變回光澤有彈性。

另外，排第3位的Ichi洗頭水（約售港元$76），養髮效果出色，被形容為「頭髮美容液」，用家點評泡沫濃密、用後頭髮明顯變易梳理，頭髮造型時亦更持久。至於首位洗頭水更被指是白髮救星，用後髮根變強。

▼▼▼【按圖看】日本髮型美容師推薦洗頭水10大排名榜：第3位是「頭髮美容液」，保濕效果強； 第6位開架品KOSE洗頭水用後髮絲變得柔軟，約售港幣$70▼▼▼

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同場加映：【按圖看】前日本天皇御用髮型師的5步正確洗頭方法； 第一步要完全洗濕頭髮，而洗頭水抹在頭髮上之前，有重要一步不要做漏▼▼▼

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同場加映：【按圖看】消委會評測洗頭水獲高分且$100以下共20款 ，包括LUX、多芬、L'OREAL等，部份高分洗頭水售價$35.9／700ml，性價比高（產品價錢更新至2021年7月）▼▼▼

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同場加映：消委會評測結果，有16款未檢驗出重金屬、二噁烷、可致敏的防腐劑或甲醛等物質。相比之下，可較安全放心使用。

▼▼按圖看：消委會16款安全洗頭水名單▼▼▼

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資料來源：光在髮藝RAYIN HAIR、《Ozmall》