安眠書店Penn Badgley戲外寵妻號　伴妻走過流產：你快樂我便幸福

【安眠書店3】｜Netflix人氣劇集《安眠書店（YOU）》第3季終於上架，由前《花邊教主》演員Penn Badgley飾演的連環殺人魔Joe，將再度夥拍由Victoria Pedretti飾演的控制狂情人Love，上映一埸相撕相殺的婚後故事。被劇迷讚賞演殺人魔入木三分的Penn Badgley，在劇中總散發讓人不寒而慄的感覺。然而，現實中的他卻相當重視家庭，是一位名副其實的「愛妻號」。



Penn Badgley飾演的Joe打算對女主角Love痛下殺手時，卻因對方告知已懷孕的消息而心軟。(《安眠書店YOU》劇照）

承接《安眠書店（YOU）》第2季的結尾，劇情提到Penn Badgley飾演的Joe打算對女主角Love痛下殺手時，卻因對方告知已懷孕的消息而心軟，並決定與她結婚，搬到另一社區展開新生活，所以《安眠書店（YOU）》第3季便主要講述他們在懷孕誕子組織家庭後，遇上新鄰居後所發生的病態故事。

《安眠書店YOU》第3季便主要講述他們在懷孕誕子組織家庭後，遇上新鄰居後所發生的病態故事。(《安眠書店YOU》劇照）

《安眠書店YOU》第3季的首集便提到Joe（Penn Badgley飾演）再一次重蹈覆轍，對新鄰居暗生情愫，令到是「控制狂情人」的妻子Love（Victoria Pedretti）因怨恨丈夫精神出軌，錯手把新鄰居殺害。在劇中對愛情難以忠心、愛把謊言掛在口邊的Penn Badgley，在現實中卻視妻子與家庭為生活重心，更願意將妻子Domino Kirke與前夫所生的兒子視為己出，更於兩人的結婚週年發表愛的宣言：「在你感到快樂時，看見了你是種幸福。」他對妻子甜蜜的告白，讓人看見愛情的美好。

【按下圖重溫】《安眠書店》（You）的精彩劇照：▼▼▼

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曾拍攝《Gossip Girl》與Blake Lively戲假情真 數段戀情無疾而終

Penn Badgley歷經與《Gossip Girl》女星Blake Lively交往3年，經歷分手的傷痛後，於2014年邂逅現任的歌手妻子 Domino Kirke並在3年後修成正果。

Penn Badgley有過數段戀情，最為人熟悉是與《Gossip Girl》女星Blake Lively的3年情和在電影《怪獸與葛林戴德華的罪行》中擔任「莉塔雷斯壯」一角的Zoë Kravitz。他兩段情逝後，他在2014年邂逅現任的歌手妻子 Domino Kirke並在3年後修成正果。但原來歌手出身的妻子 Domino Kirke 曾與同是音樂人的摩根歐凱恩（Morgan O'Kane）早於2009年時誕下一名兒子。可惜兒子的誕生也沒有讓她們之間的愛情變得更融合，兩人最後也選擇分道揚鑣而離婚收場，她一人身兼父職撫養孩子成人，也沒有再多想找另一半。

直到2014年，Domino Kirke接受媒體訪問《goalcast》時提到：他們經共同朋友介紹下見面，只是一個普通的吃飯見面，但兩人卻一拍即合產生火花，繼而發展成情侶的關係，當時Domino也深明自己只是一個失婚女人，Penn Badgley更是一名受人觸目的演員，同時更比自己年輕四歲，令她其實心存隔閡，也沒有想過會認真的發展下去，所以他們一開始相戀時也是以「地下情」的模式相處，好讓大家最後選擇分手時，也沒有多大的影響。

曾與妻子經歷2次流產 走過痛苦獲孩子悟：看見了妻子快樂是種幸福

Domino Kirke不時在網上分享與男星潘·巴支利（Penn Badgley）的甜蜜合照 (ig@domino_kirke)

最後兩人在2017年結婚，並攜手照顧繼子，Penn更在妻子生日發布愛的帖文時，以散發光芒的靈魂來稱讚對方，說：「你似乎能照亮每個你在生命上所遇見的人，而成功率大概有 99%。」他更提到，妻子Domino總鼓勵別人要誠實、勇敢、溫柔且心胸更為開闊，令他變得更好。難怪Penn會以流露滿溢愛意的字句向妻子示愛說：「對我來說，在你感到快樂時看見你是種幸福。對我而言，我總是希望能成為彼此幸福的泉源，我真的很開心我們結婚了。」

經歷兩次流產之痛的 Domino Kirke，最終再次懷上男星Penn Badgley的孩子。(ig@domino_kirke)

喜歡小孩的 Penn，婚後一直為了生寶寶而努力，卻屢次以為獲得好消息時換來失望和傷心。他們在兩年中經歷兩次流產之痛，同是擔任助產員和歌手身份的Domino對成功懷孕的信心跌至低谷，更幾乎放棄擁有孩子的心，她明白到：「畢竟作為一名助產員，替無數母親接生，自己卻不幸經歷兩次流產，也明白到這對身體的傷害。」

Domino花了全身力氣和心力讓自己接受這個痛心的事件，但在兩人萬念俱灰時，肚子裡的寶寶就悄悄來報到，經歷兩次流產之痛後終再次懷上孩子，為兩人的婚姻帶來更多的喜悅，心中的缺失地方再次被小生命所填滿。

或許愛的力量終可戰勝宿命，愛也讓兩人的生命得到莫大的祝福。有時候，人往往在長大後就拼命追逐種種的幸福，卻總是換來不同的痛苦，但原來幸福可以很簡單，就是一個女人為心愛的男人生兒孕女。

【按下圖看】演員Penn Badgley在《安眠書店YOU》飾演的連環殺人魔Joe令人不寒而慄，但現實的他卻一是愛妻號？▼▼▼

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資料來源：goalcast