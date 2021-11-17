宋智孝｜剪短髮被批女神崩壞成路人 2大關鍵自測是否適合剪短髮

短髮｜宋智孝早前毫無預警地在IG公開「超短髮」新造型，照片只見宋智孝害羞地遮住臉龐，一頭中長髮卻變成激短髮。短髮示人的宋智孝，評價好壞參半，有網民留言是女神的宋智孝，剪短髮後卻崩壞成路人，可見短髮並不是人人可駕馭得到。不過想剪短髮卻擔心會弄巧成拙不如預期，不妨參考自己是否擁有剪短髮的「57黃金比例」，以免剪短後形象崩壞。



短髮｜宋智孝早前毫無預警地在IG公開「超短髮」新造型，照片只見宋智孝害羞地遮住臉龐，一頭中長髮卻變成激短髮。(my_songjihyo@IG)

現年40歲的「凍齡女神」宋智孝，在演藝圈發展近20年，亦因拍攝劇集《宮》、《霜花店》等走紅，後來在2010年加入綜藝節目《Running Man》後，成為固定班底，聚集一班固定的粉絲。

短髮｜從相片可見宋智孝的短髮還帶點微濕狀態，更突破她出道以來頭髮最短的程度。(my_songjihyo@IG)

多年來一直以長髮或中長髮示人的宋智孝，早前卻突然在IG一連曬出數張「短髮」的自拍照，她更在帖文中寫著：「這個是Short cut（剪短髮）」，從相片可見宋智孝的短髮還帶點微濕狀態，更突破她出道以來頭髮最短的程度。不過，宋智孝的「耳上短髮」新造型，貌似震驚不少網民，更紛紛留言道：「太短了吧！」、「為什麼要剪。」、「額頭太高了吧！」。雖然間中轉換形象不是壞事，但髮型能減減齡或顯老只是一線之差，有時一剪錯便瞬間令樣貌崩壞，由先前的女神模樣變成路人樣？到底以下哪位女星剪短後，最令人難以接受？

【按圖看】盤點女神剪錯髮型變路人，那位女星被網民評價剪短後生女變中女？▼▼▼

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2大關鍵自測是否適合剪短髮

短髮有修飾臉型作用，配上適合臉型的短髮，五官變立體，但率性短髮難駕馭，貿然剪短，未必一定好看，反而有機會突顯臉部缺點。外國知名美髮產品專家Daniel Galvin提出，剪短髮有2大條件，有助了解自己是否適合剪短髮。

這2大條件便是 「5：7黃金比例」，先測量耳垂到下巴的垂直線距離（詳見圖說），距離不超過5.7厘米；另外，頸部長度大於9cm，即坊間所稱的天鵝頸。若兩者均符合，剪短髮便可令五官線條更突顯，相信剪短後髮亦不會後悔！

【按圖看】「5：7黃金比例」量度簡單，量度耳垂到下巴的垂直線距離便知是否適合短髮，另外，頸部黃色線又如何計算？ ▼▼▼

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