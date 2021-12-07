髮型｜瀏海靠臉型決定　盤點6款臉型最適合瀏海　圓臉要空氣瀏海

在選擇適合我們的瀏海、眉型、眼鏡、領型時，「臉型」都是非常重要的判斷依據，因此我們可以通過測量來大致分類自己的臉型種類，幫助我們快速選擇適合自己的款式。



建議將頭髮全部綁起來露出完整臉部，再用手機內置鏡頭拍一張正臉照，如此能更加清楚的分析。瀏海是每個女生永遠的煩惱，本篇 Dappei 整理出不同臉型適合的瀏海，讓它少困擾你一點。

瀏海有助修飾臉型問題，勿亂剪！盤點6款臉型最適合的瀏海（點擊放大閱讀）▼▼▼

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圓形臉

如果你的臉整體沒有什麼稜角、臉長（髮際線至下巴底端）與臉寬（全臉部最寬處）長度差不多，並且常被說年輕、稚氣，那你是圓臉家族的一員。圓臉最在意的就是兩頰有肉、看起來臉短且沒有下巴，因此適合可以拉長線條的長瀏海，例如八字瀏海、空氣瀏海、中分等等，讓臉型看起來比較長，進而達到顯瘦效果。而圓臉要避開的瀏海絕對是齊瀏海，越死硬的越要避開，齊瀏海會擋住原本就已經不長的臉，讓整體看起來像被壓縮了一樣，顯得很沉悶、厚重。

方形臉

方形臉的特徵就是顴骨、下顎骨突出明顯，包括下巴可能也是方形，並且跟圓臉一樣臉長比較短，整體看起來比較銳利，像這樣方方正正的臉型最最重要的就是增加柔和度，同樣也是利用頭髮增加份量來拉長臉型後，選擇燙捲的側分瀏海、中分瀏海，主要的考量就是「拉長臉型、修飾顴骨」兩個，來讓面部的線條不要過於僵硬。

長形臉

長形臉廣義來說就是：臉長明顯大於臉寬的臉型，其實這樣的分類法很容易忽視臉上其他需要修飾的地方，一般來說長形臉就是不建議中分跟眉上瀏海，可以選擇寬瀏海、厚重斜瀏海或齊瀏海等等來縮短臉部長度，但這不代表被長形臉的人沒有顴骨寬、下顎寬、窄額頭這些需要修飾的地方，還是要根據自己覺得需要修飾的地方去修飾。

鵝蛋臉

鵝蛋臉跟圓臉一樣都有個很重要的因素就是臉上沒有什麼稜角，兩側太陽穴寬度與兩側下顎寬度大約相等，但比起圓臉他們的臉長比臉寬要長一些。這是十分令人羨慕的臉型，因為不需要想辦法遮擋太過銳利的稜角，也不會顯短或者太長，幾乎是任何瀏海都能駕馭，擁有鵝蛋臉型可以嘗試中分、將所有頭髮後梳的 all back 造型、空氣瀏海等等，因為這樣的臉型再強調長度的話很容易變得臉太長，不如就大大方方露出臉蛋，十分知性。

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倒三角形臉（瓜子臉）

瓜子臉特徵是顴骨比下顎寬，並且有一個尖下巴，此種臉型看起來臉很小，但也有比較多的尖銳感，因此增加自然的流線感就是首要重點，可以選擇打薄的法式瀏海、稍微側分的空氣瀏海、公主切（姬髮式）也可以考慮。

菱形臉

菱形臉的特徵是額頭與下巴窄，全臉橫向最寬的地方是顴骨、下巴偏長，通常給人時尚感強的感覺，通常這樣的臉型也非常吃香，整體造型也是主要在增加份量感讓人不要看起來過於消瘦，可以試試空氣瀏海，很在意顴骨的人也可以試試有線條感的八字瀏海或是大側分來修飾。

Dappei 結語：

選擇瀏海的時候其實就把握幾個重點：覺得臉太長就露出少一點、覺得臉太短就拉長線條、顴骨太寬用長瀏海修飾、臉部線條太剛硬就用柔和線條感去中和，這樣「找相反」的選擇方式，一定能找到自己的命定瀏海。



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原文：瀏海原來要依「臉型」決定！圓臉剪空氣瀏海顯小臉、方形靠中分修飾、長型臉選齊劉海！

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