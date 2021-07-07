【2021染髮髮色圖鑑】韓系人氣「茶髮色」　黃皮膚也有顯白命定色

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冷茶棕、黑茶色、蜜茶棕……這幾季「茶色」髮爆紅，以下幫大家整理好由濃到淡，不同色系的「茶髮色」圖鑑，讓所有膚色都能找到顯白日常又百搭的染髮選擇。

現在的髮色看膩，想來點新變化？推薦在韓國Instagram上或是小紅書當紅的「茶色」髮，冷茶棕、黑茶色、蜜茶棕……由濃到淡，藉由不同色系，讓所有的膚色都能找到顯白日常又百搭的溫柔髮色選擇。

熱門韓系「茶髮色」最適合一眾喜歡低調的女生們，不但可讓本來死實的頭髮透出茶色亮澤，看起來倍感輕盈，更可讓膚色更明亮（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2021髮型趨勢】韓系人氣「茶髮色」圖鑑！不同膚色都能找到顯白本命色。】

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