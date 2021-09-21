丸子頭教學｜3分鐘學識4款！綁法簡易、零出錯　短髮手殘也能成功

怎麼綁怎麼美的丸子頭，不只方便、清爽、好看，還能偷偷修飾臉型、拉長身高！所以才有那麼多嬌小日妞熱愛綁丸子頭！這次就讓小編來分享，4款簡單好上手的綁法，連短髮妞兒也有喔！



手殘也會！1分鐘快速搞定丸子頭

先從下巴沿著耳朵的延伸線位置，找到紮高馬尾的位置，接著挑一個有厚度的髮圈，將馬尾散開包住髮圈，再用細髮圈套好綁緊，丸子頭大致的雛型就完成了，這招即使髮量稀疏的人，也能綁出蓬鬆丸子頭！接著將剩下的髮尾分成兩束，互相交纏編成雙股辮，纏繞在髮圈處遮住髮圈，用小黑夾固定，最後把丸子拉出幾搓髮絲，會更有蓬鬆感。整體丸子頭就清爽又有型囉~是不是很簡單呢？

論年輕清爽頭髮造型丸子頭算是數一數二，而且工具簡單只需具備橡筋，3分鐘便能學識4種不同風格的綁法。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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唯美日系丸子頭

喜歡日妞走蓬鬆華麗派髮型的女孩們~很可以參考這款丸子頭！綁起來其實也不難，一樣紮個高馬尾，編出麻花辮後，將辮子一束一束挑起髮絲拉鬆，最後以繞圈方式綁好，就是富有空氣與線條感的美美丸子頭囉~

韓系氣質低丸子頭

喜歡韓妞歐逆路線的，就選這款啦！低丸子優雅又有氣質，出席正式場合也很得體，甚至當作新娘髮型也沒問題！綁法是先綁好低馬尾，接著將馬尾反摺兩摺，中間用髮圈固定好，將上下兩層丸子拉出些許髮絲製造層次感，最後後腦杓也抓出蓬鬆髮絲的線條感，輕鬆簡單就完成！

短髮也能綁！加入大腸髮圈超美

短髮、中長髮因為長度不夠，所以在綁包包頭或丸子頭前，建議先用髮品將頭髮抓蓬鬆，增加份量感！首先，將頭髮像內紮（往脖子方向紮，才不會掉出髮絲），綁一個低低的丸子，接著，稍微調整一下兩邊的蓬鬆度，再綁上今年最流行的大腸髮圈，讓丸子頭更有分量，就大功告成啦～

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】