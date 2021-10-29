2021頭髮髮色｜黑茶色顯白減齡有氣質　受全智賢、IU熱捧【多圖】

撰文：VOGUE Taiwan
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黑茶色髮色不用漂、又能提亮膚色，乍看是很知性氣質的黑髮，在陽光下會透出一點茶色，增加輕盈度、低調又優雅。

膩了鮮豔髮色，想回歸自然知性的暗髮色，推薦「黑茶色調」，能顯白又不會像黑髮一般太過死板，在陽光下還會透出一點茶色增加輕盈度，是款低調又優雅的髮色選擇。更棒的是，挑戰「黑茶色」不需要漂白，直髮、捲髮、短髮、長髮都很合適，即使素顏也能hold得住，就是這般沒有門檻，心動的女孩都能放心嘗試。

大勢女星都在嘗試黑茶色

許多大勢女星，如：全智賢、BlackPink Jisoo、IU李知恩、楊丞琳都染過黑茶髮色，以下幫大家整理好女星的黑茶髮範本。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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IG、小紅書上的黑茶髮色範本

以下幫大家整理好IG、小紅書上的黑茶髮範本，黑茶色短髮顯知性；黑茶色長髮顯仙氣，如果想多一點秋冬氛圍可以選擇柔霧的黑茶色調，或者加上很時髦的耳圈染，就能在撥動頭髮的時候加入若隱若現的亮點。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2021髮型趨勢】顯白「黑茶色」髮色，不用漂、適合所有膚色染。】

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