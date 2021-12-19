頭髮毛躁乾旱用髮尾油、DIY髮膜急救　髮型師傳授六個護髮習慣

一頭柔順光滑的秀髮是許多人嚮往目標，但香港天氣潮濕，髮絲非常容易毛躁，想在短時間內恢復滑順，只要用對方法，抓到訣竅就能實現。下面教你如何靠日常美髮習慣，應對煩人的毛躁髮問題，不用靠昂貴吹風機，也能擁有一頭柔順光滑的美麗秀髮。



頭髮毛躁的原因

最常見的毛躁原因，多是因為乾燥，髮型師Nick Arrojo說：「當你的頭髮開始毛躁時，表示髮絲太乾燥，它們試圖在空氣中尋找額外的水分。」另外，年齡也是毛躁的成因之一，當黑色素細胞減少，頭髮的水分也會跟著減少。此外化學性產品也可能是造成頭髮毛躁的兇手。

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如何擺脫乾枯毛躁的頭髮？

想要擺脫毛躁，首要任務當然是滋養已經乾枯毛躁的髮絲。你可選擇滋養頭髮、將維他命和礦物質重新加到頭髮的角質層中，另外也可以在洗髮、梳髮的過程中，注意一些細節避免水分流失。

1. 天然荷荷巴油滋養髮尾

美髮師Campos推薦用純天然的荷荷巴油塗抹在洗完頭髮、吹乾的乾燥髮尾上，荷荷巴油富含維他命C和E，能有效修復分叉、斷裂的髮尾。

2. DIY蘋果醋髮膜（ACV）

蘋果醋具有抗氧化和抗菌的特性，可以刺激毛囊，逆轉脫髮和毛躁危機。使用方式非常簡單，將三到五湯匙的蘋果醋與一杯水混合（可以加入幾滴喜歡的精油）製作果醋髮膜。沖髮時倒在頭髮和頭皮上後靜置10分鐘，再用凍水沖洗、吹乾。

3. 洗髮後必做這五步驟

每次洗完髮後，頭髮會因為空氣中的水蒸氣而變得毛躁，下面有5個步驟，照著做就能避免頭髮毛躁。

1. 用毛巾吸乾頭髮，或是用風筒先吹乾。

2. 再塗抹髮油。

3. 將頭髮綁成兩個辮子，記住不要太緊。

4. 然後自然風乾。

5. 等頭髮不是那麼濕的時候再拆開辮子做造型。



4. 不要過度梳頭髮

平時生活中有一些動作會讓頭髮毛躁，其中最常見的就是過度梳頭髮，這會使頭髮過度拉扯斷裂。頭髮打結時塗一些護髮產品後慢慢梳開才是正確的。

5. 幾個美髮細節要注意

常電髮、用熱水洗頭都會讓水分流失，洗完頭用柔軟、纖維較細的毛巾包覆頭髮，可以鎖住頭髮上的油脂避免乾燥，還有定期修剪髮尾分叉，也可以避免毛躁！

6. 粗硬髮試試洗髮前先塗髮油

如果你是粗硬髮質，建議洗髮前先塗一些髮油靜置5分鐘，每週兩次在乾燥的頭髮上塗抹，就會有奇蹟般撫平毛躁的效果。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：解決「頭髮毛躁」全攻略！六個美髮好習慣，不用靠昂貴吹風機，也能擁有柔順秀髮。】