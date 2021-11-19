養生｜陳自瑤轉季必飲桂圓茶養顏　推5款花茶調經期不適改善臉黃

養生、花茶｜養生花茶近年大熱，深受想以低成本去調理身體的女生歡迎。向來保養得宜的陳自瑤（Yoyo），在個人YouTube頻道拍片公開凍齡秘方，分享秋天轉季必飲的「5款養生養顏花茶」，達至美顏抗氧化、調經和紓緩熬夜疲倦的功效。



秋冬轉換交替，皮膚乾燥不適，容易痕癢和發炎之外，也因誘發鼻敏感而生病。養生花茶味道淡雅芬芳，沖泡方法簡易，但卻有抗寒和調理養生之用。

保養得宜的陳自瑤（Yoyo），早前在YouTube頻道拍片公開凍齡秘方，她分享到逆齡全靠「5款養生養顏花茶」(chenchiyiu@IG)

陳自瑤逆齡全靠5款養生養顏花茶 有1款可紓緩經期不適、乳房漲痛？

早前，現年40歲的陳自瑤在YouTube頻道，拍片分享當季節轉換時，便會時常沖泡「5款養生養顏花茶」，來達至疏肝解鬱和養顏護膚的效果。影片中陳自瑤分享到「玫瑰石斛花茶」是她調理內分泌的秘方，只需要將花茶沖泡5至10分鐘便可。

當中用到的石斛玫瑰比普通玫瑰更能行氣活血、加強暖宮來達至紓緩經期不適和乳房漲痛等，促進新陳代謝以改善臉色暗啞。另外，有一款花茶口味相當適女生，味道甜甜酸酸，相當易入口，更有抗氧化的功效？

【按圖看】陳自瑤凍齡秘方「5款養生養生花茶」，哪一款有養顏護膚又是女性恩物？這一款花茶可舒緩經期不適和乳房漲痛？▼▼▼

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懶人必備的獨立花茶茶包 不用自行調配也能養生

適逄CheckCheckCin5週年的慶祝活動，品牌便推出特別活動。(CheckCheckCin)

沖泡花茶亦要注意份量和配搭，才可發揮養生效用。但香港人工作忙碌，想減省配搭花茶的時間，入手不同功能的養生花茶茶包，既能滿足養生需要，又能節省時間。以中醫養生食療為主的CheckCheckCin，推出不少懶人必備的獨立花茶茶包，包括：養血安神、健脾祛濕、清熱止癢和益腎養血等的花茶茶包，相信選擇眾多定能滿足大家不同的需要。

另外，適逄品牌5週年的慶祝活動，由11月1至30日，凡於銅鑼灣店購買任何即調米水茶飲，並完成花牆前打卡影「靚相」任務，更有機會獲贈限量版「Rainbow Pack」的紙包米水一套，不過數量有限，送完即止。

【按圖看】懶人必備的獨立花茶茶包推介：CheckCheckCin養血安神茶包飲用後可解決面色偏白、手腳冰冷問題？▼▼▼

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