下午茶優惠｜喜來登聯乘雪花秀下午茶　嘆維港景送人參精華只$3XX

下午茶優惠｜臨到聖誕又掀起想旅行的心，既然受限疲情去不到異地，但留在香港也有不錯的散心選擇。最近，喜來登酒店聯乘韓國美妝品牌雪花秀Sulwhasoo，推出「Amber Holiday香檳下午茶」，將韓國養生態度融入多款甜品當中。享受美食時不忘保養，於嘆完下午茶後，更有品牌皇牌套裝連養肌體驗，性價比相當高。



下午茶優惠｜喜來登酒店聯乘韓國美妝品牌雪花秀Sulwhasoo，推出「Amber Holiday香檳下午茶」。(ziggyisqueen@IG)

喜來登酒店 X雪花秀Sulwhasoo 「Amber Holiday香檳下午茶」

香港喜來登酒店沿維多利亞港依海而建，座落於商業及購物區之中，為勞勞役役的上班族提供一個放鬆心靈的好去處，並讓大家在尖沙咀海旁，品嘗甜品與欣賞日落的唯美，感受慢活的人生。

是次喜來登酒店與韓國美妝品牌雪花秀Sulwhasoo聯乘合作，將韓國人養生的生活態度完全呈現在10款別具特色的鹹點與甜點當中， 例如：將雪花秀皇牌護膚品常用的蔘蜜成分，混入幼滑的奶凍並挾以蜜糖啫喱，打造味道甚有層次感的蔘蜜奶凍；以高雅的琥珀色調融入四方朱古力的立體外層，內層搭配茉莉花蛋糕及玫瑰果醬製成的鬆軟蛋糕，每嘗一口都充滿清香馥郁；精緻鹹點有棗香鵝肝醬牛角包搭配養顏的紅棗醬、韓式青椒黃金方塊、芝士煙肉泡菜撻等都相當有驚喜和特色。

【按圖看】喜來登酒店 X雪花秀Sulwhasoo 「Amber Holiday香檳下午茶」與禮品▼▼▼

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另外，享受完「Amber Holiday香檳下午茶」後，更可獲贈雪花秀的皇牌抗炎養肌7天體驗套裝（價值HK$350），內容包括：潤燥再生精華、滋陰生人參煥顏高效精華液和人參煥顏精華等之外，更同時獲贈雪花秀抗炎養肌體驗卡，一次過嘆下午茶與雪花秀的人氣護膚好物。

喜來登酒店 X雪花秀Sulwhasoo 「Amber Holiday香檳下午茶」

地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊 Sky Lounge

日期：即日至2022年1月31日

供應時間：下午2時至6時 價錢：每位338元

（於2022年1月14日或以前惠顧「Amber Holiday香檳下午茶」的客人，更可享8折優惠(原價每位338元)。）



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