心理測驗｜估抽屜中有甚麼測實際心智年齡：缺乏同理心易單身？

心理測驗｜有些人長得一副童顏，內心卻細膩成熟得很；有些人長得老成，內心卻稚嫩得像小孩，所以有時單靠外表卻難以窺探到別人的實際心智年齡。日本近日瘋傳一個「抽屜裡放了什麼」的心理測驗，只要憑直覺選出抽屜裡放了些甚麼，便能秒速得知一個人的實際心智年齡和個性的優點與缺點？



日本近日瘋傳一個「抽屜裡放了什麼」的心理測驗，只要憑直覺選出抽屜裡放了些甚麼，便能秒速得知一個人的實際心智年齡和個性的優點與缺點？(moren@unspalsh)

猜抽屜裡有甚麼測實際心智年齡 認為放剃刀的人 外表年輕內心是老人？

俗話有云：「人不可貌相」，不少人的外貌和打扮與實際的內在個性年紀，有著極大的落差感，所以有時想判定對方適不適合自己，單單只是看對方的生理年齡，而忽視對方實際的心理年齡，便很容易陷進一段苦戀當中，難自拔。

早前，日本網上瘋傳一個「抽屜裡放了什麼」心理測驗，只要憑直覺選出抽屜裡放了些甚麼，便能一秒得知對方的實際心智年齡和隱藏個性。例如：認為抽屜裡放金錢的人，原來容易對金錢無太多規劃，實際心智年齡猶如社會新鮮人；認為抽屜裡放了這件物件的人，心智年齡雖然成熟，但卻難對情感有波動，很容易單身無戀情？

【按圖看】「抽屜裡放了什麼」心理測驗：認為抽屜裡放金錢的人，容易出現低潮、消極情緒；認為抽屜裡放剃刀的人，內心世界如走過生命磨練的老人，對一切事物都能淡定？▼▼▼

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