減肚腩｜5分鐘練成螞蟻腰！3個懶人減肥動作　收緊小腹燃燒脂肪

長期坐辦公室，讓你屁股又大肚子肥肉越來越多嗎？如果你也是屬於沒那麼多時間天天去健身房，又懶得花太多時間運動，那麼今天分享的幾個在家也能輕鬆練的瘦肚子動作，最適合你！只要堅持兩周就能讓你瘦出仙女腰～



1. 平板支撐

平板支撐是消耗體能的全身運動，同時也是鍛鍊核心肌群很好的方法。以手肘撐撐地，與地面呈現90度，保持身體整體水平線，記得不要塌腰、不要弓背，保持動作30秒。

1.平板支撐（圖片來源：小紅書@Tuitui_、高快快）

2. 反式捲腹

反式捲腹可以訓練腹直肌，對腰背的負荷較低，也有助於打造平坦緊實的小腹。首先腹部收緊，膝蓋屈膝呈90度，下背部緊貼地面，脖子自然的輕抬，眼睛看向正上方，呼氣緩慢抬起上背部卷腹，吸氣慢慢的還原，注意力要放在腹部上。重複動作30秒。

2. 反式捲腹（圖片來源：小紅書@Tuitui_ 、im斯文姐）

3. 划船式

划船式是針對腿部跟腰部訓練的一個經典訓練動作，可以增强腹直肌，内斜肌和外斜肌。首先平躺於地上，雙腿彎曲，然後背部輕微抬起45度，抬起雙腿抬至離地約20公分左右，左右扭動你的腰部，左右重複45秒後休息。

3. 划船式（圖片來源：小紅書@Tuitui_ 、Ddaling）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】