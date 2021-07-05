54歲李若彤曬腹肌照！大爆三招秘技維持身材成「最美小龍女」

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25年前，由金庸武俠小說改編電視劇《神鵰俠侶》因小龍女一角爆紅的女演員李若彤，時常在社群與粉絲分享瘦身成果，早前更與65歲影帝張豐毅一同拍下健身認證照，只見54歲的李若彤身上，竟出現驚人的冰塊盒腹肌！纖細的體態也令人忍不住敲碗李若彤維持身材的方法！

人到中年，還希望能保持最fit體態？一起跟「凍齡小龍女」李若彤學習三招，向肚腩、麒麟臂say bye，同馬甲線、直角肩say hi~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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「仰卧起坐」瘦肚子

擁有平坦小腹的李若彤分享，平時只要一有空，就會做仰卧起坐練馬甲線。一口氣會做200多下，秘訣在於腹部必須確實收緊，動作幅度不用太大，且每一次起身時要記得吐氣，養成每天做的習慣，就能趕走大肚腩，練出性感馬甲線！

「啞鈴運動」養出直角肩

除了腹肌，李若彤也非常重視「肩頸線條」，少了媽媽厚背，整個人就會纖細許多！李若彤會透過舉啞鈴練出直角肩，先將雙腿打開與肩同寬，膝蓋微彎，雙手各舉一個啞鈴，左手舉高至肩膀高度後，再換右手。左右各15下為一組，李若彤一天會做3組。

自製「藏紅花黑枸杞」趕走虛胖體質

李若彤分享之前曾到雲南工作，在當地聽說「藏紅花」加「黑枸杞」泡水，最有助補血、改善女性虛胖的問題！於是，李若彤開始自製「藏紅花黑枸杞」，每週會喝1-2次。

「藏紅花黑枸杞」食譜

以滾水泡開藏紅花，等到水溫降至五十度左右，加入幾粒黑枸杞，直到杯中顏色變均勻後，再開始飲用。

（此飲品不建議過度飲用，若孕期或經期期間，也不適飲用唷。）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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