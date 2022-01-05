小資女必敗！10款熱賣超過10年的開架護膚彩妝品　100%保證回購！

美妝圈競爭真的超激烈，為了抓住消費者目光，品牌不斷推陳出新，但妞妞們心中有那種無法變心、無限回購的愛用品嗎？



這次妞編輯特別整理10款超經典的開架美妝品，能在市場上屹立不搖熱賣超過十年，那絕對是硬底子實力派，趕快來看看你用過了沒？

10款開架經典美妝產品，有沒有哪一款是你現在還在回購的呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. SHISEIDO 惹我清爽吸油蜜粉

根本不用打廣告就能稱霸各大開架通路排行榜！一盒控油保濕防曬一次完成，不上妝也可以使用的防曬透明蜜粉，質地細緻不阻塞毛孔、無香料，還附抗菌粉撲，小小一盒非常方便隨身攜帶。

2. ZA 美白防曬霜EX

很多人剛學化妝時必入手的妝前打底，具膚況好的妞妞甚至可以單擦就出門，除了經典白外，後面還有推出潤色效果可以選，像是透亮紫、柔光粉、勻透綠，保濕、防曬、校色、提亮、隔離一次完成，每次在調查通路排行榜清單，這款的上榜率也是爆炸高。

3. SHISEIDO睫毛夾

只要是剛學刷睫毛的人，一定都會被推坑過這支睫毛夾！出自資生堂集團，便宜又好用，特別為東方眼型設計，即使是彩妝新手也可以很快上手駕馭，不需要高超的技巧，稍微夾一下再刷睫毛，睫毛就會立刻捲翹有神。

4. Biore高防曬乳液

非常非常經典的一款老牌防曬，應該不少人學生時期都買過吧！妞編輯以前就是它的鐵粉，每年夏天只要去海邊玩都會用掉超多瓶，價格超～親民，添加爽膚柔粉，液狀的質地非常好推不泛白，擦完後皮膚摸起來完全不會有黏膩感，臉跟身體都可以用，大量塗抹都不會心疼。

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5. Za卸粧蜜

熱賣22年的經典，享有「國民卸粧蜜」美譽的Za卸粧蜜，2in1洗卸合一，凝膠質地，卸妝洗臉一瓶搞定，能快速卸除臉部彩妝及持久底妝，卸妝清爽不油膩，還有獨家調配「Neroli橙花香氛」，清雅恬淡的花香，卸妝同時舒緩壓力。

6. SHISEIDO嘉美艷容露

這瓶收斂水真的是經典到不行，1966年就出產的嘉美艷容露，學生時期會長痘痘的人對它絕不陌生啊！號稱痘痘界的神仙水，特殊的雙層劑型使用前還要均勻搖晃，很多人會拿來局部濕敷，或是冷藏後用來冰鎮肌膚。

7. NIVEA滋養面霜

不只熱賣超過十年，出自百年經典品牌妮維雅，有「小藍罐」暱稱的這罐萬用霜，從小真的就一直出現在家裡，經典香氣一聞就會喚起回憶，獨特油包水配方，除了當身體乳霜滋潤乾燥肌膚外，網路更流傳許多神奇用法，一瓶抵多瓶，直到現在還是回購率超級高。

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8. neuve惹我眉筆

這支真的是長青樹等級的眉筆啊！軟硬適中的筆芯好上手，防水防暈效果佳，不要看它小小一支，其實可以用很久，筆芯滑順顯色好控制，化妝新手也不用擔心出錯，永遠的經典不敗款便宜又好用，難怪那麼多人會不斷回購。

9. FINO高滲透護髮膜

想要找俗擱大碗的護髮品，入手這罐就對了！超大容量一瓶可以用超～久，每次用完後頭髮都會變超順，價格超親民，長髮、髮量多的女生用都不心疼。

10. Carmex修護唇膏

來自美國85年歷史的經典護唇膏品牌，全球銷量突破10億支，熟悉的紅黃配色辨別度超高，一支多用途可當晚安唇膜、口紅打底、局部粗糙修護，是許多小資族群從小到大的愛。

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